Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію
Київ • УНН
Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану. Документи також передбачають продовження загальної мобілізації в країні.
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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На сайті ВР з'явилися два президентські законопроєкти - про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" від 14 січня - під №№ 12404 та 12405 відповідно.
Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується продовжити на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.
Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що строк проведення загальної мобілізації продовжується з 8 лютого 2025 року на 90 діб.
Нагадаємо
Народний депутат Олександр Федієнко заявив про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.