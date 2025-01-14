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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію

Київ • УНН

 • 23587 перегляди

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану. Документи також передбачають продовження загальної мобілізації в країні.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

На сайті ВР з'явилися два президентські законопроєкти - про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" від 14 січня - під №№ 12404 та 12405 відповідно.

Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується продовжити на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що строк проведення загальної мобілізації продовжується з 8 лютого  2025 року на 90 діб.

Нагадаємо 

  Народний депутат Олександр Федієнко заявив про неможливість демобілізації через нестачу військовослужбовців. Він наголосив на необхідності впровадження ротаційної системи для відпочинку військових.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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