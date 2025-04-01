Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

В Україні для підготовки до виборів після закінчення воєнного стану потрібно буде, як мінімум, пів року. Про це заявив журналістам перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає УНН.

Корнієнко прокоментував можливість проведення виборів в Україні після закінчення воєнного стану.

Ми неодноразово говорили...Пів року мінімум після закінчення воєнного стану можуть бути (потрібні для виборів - ред.) - сказав Корнієнко.

Контекст

Видання The Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомляло, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути запроваджено до кінця квітня. Автори вказують, що джерела розходяться щодо точних термінів, "але більшість каже, що Зеленський націлений на літо".

Кілька джерел ВВС Україна в уряді та Офісі Президента заявили, що наради щодо організації виборів в Україні після повного припинення вогню влітку не було.

У березні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в країні будуть проведені після закінчення війни.

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