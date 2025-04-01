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Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

Київ • УНН

 • 80031 перегляди

Олександр Корнієнко заявив, що після закінчення воєнного стану для підготовки до виборів в Україні знадобиться мінімум пів року. Раніше з'являлись новини про підготовку до виборів влітку.

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

В Україні для підготовки до виборів після закінчення воєнного стану потрібно буде, як мінімум, пів року. Про це заявив журналістам перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає УНН.

Корнієнко прокоментував можливість проведення виборів в Україні після закінчення воєнного стану.

Ми неодноразово говорили...Пів року мінімум після закінчення воєнного стану можуть бути (потрібні для виборів - ред.) 

- сказав Корнієнко.

Контекст

Видання The Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомляло, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути запроваджено до кінця квітня. Автори вказують, що джерела розходяться щодо точних термінів, "але більшість каже, що Зеленський націлений на літо".

Кілька джерел ВВС Україна в уряді та Офісі Президента заявили, що наради щодо організації виборів в Україні після повного припинення вогню влітку не було.

У березні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в країні будуть проведені після закінчення війни.

Майже 80% українців проти проведення виборів без гарантій безпеки - опитування 27.03.25, 14:31 • 21558 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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