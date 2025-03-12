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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Після закінчення війни буде відмінено воєнний стан і пройдуть вибори - Зеленський

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни воєнний стан буде скасовано. Вибори відбудуться згідно з українським законодавством після зняття воєнного стану.

Після закінчення війни буде відмінено воєнний стан і пройдуть вибори - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні будуть проведені після закінчення війни, передає УНН.

Деталі

"Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", - сказав Зеленський.

Доповнення

Трамп заявляв про необхідність проведення виборів в Україні. Він стверджував, що що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація.

Зеленський заявляв, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомляв, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану, відповідно до норм українського законодавства.

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