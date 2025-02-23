Зеленський: вибори під час війни – удар по безпеці країни
Київ • УНН
Президент заявив, що питання виборів активно порушує росія та воно з'являється в дискусіях у США. Зеленський наголосив на неможливості проведення виборів через безпекову ситуацію та необхідність скасування військового стану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання. Про це він зазначив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Це така хвиля, я вважаю, що вона серйозна і вона входить до небезпечних кроків для того чи іншого формату тиску на Україну і підготовки відповідних документів, які влаштовували когось, але не нас. Тому нам треба, як то кажуть, тримати стрій і бути міцними, і боротись за свою незалежність, тому що питання буде піднято саме таке
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Крім того, Президент наголосив, що безпека залишається ключовим питанням, яке унеможливлює проведення демократичних виборів у нинішніх умовах.
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Сьогодні прилетіло 267 дронів. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде, ну, коли людей вивозять. Як це буде відбуватись? Тобто це буде вибори, як для яких, як що будуть робити люди з за кордоном? Як підготувати інфраструктуру?
Він також звернув увагу на те, що проведення виборів означало б необхідність скасування військового стану, що могло б створити додаткові виклики для оборони країни.
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Президент України заявив про готовність обговорювати питання виборів, але наголосив на пріоритеті єдності країни. Зеленський підкреслив, що головне зараз - це збереження держави та перемога у війні.
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