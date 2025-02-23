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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127821 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150362 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140813 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський: вибори під час війни – удар по безпеці країни

Зеленський: вибори під час війни – удар по безпеці країни

Київ • УНН

 • 40590 перегляди

Президент заявив, що питання виборів активно порушує росія та воно з'являється в дискусіях у США. Зеленський наголосив на неможливості проведення виборів через безпекову ситуацію та необхідність скасування військового стану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання. Про це він зазначив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Це така хвиля, я вважаю, що вона серйозна і вона входить до небезпечних кроків для того чи іншого формату тиску на Україну і підготовки відповідних документів, які влаштовували когось, але не нас. Тому нам треба, як то кажуть, тримати стрій і бути міцними, і боротись за свою незалежність, тому що питання буде піднято саме таке 

- заявив Зеленський.

У Раді повідомили, за яких умов в Україні реально можуть відбутися вибори16.02.25, 22:09 • 69649 переглядiв

Крім того, Президент наголосив, що безпека залишається ключовим питанням, яке унеможливлює проведення демократичних виборів у нинішніх умовах.

Стармер підтримав призупинення виборів в Україні під час війни20.02.25, 00:02 • 103279 переглядiв

Сьогодні прилетіло 267 дронів. Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп'янськом, коли там іде, ну, коли людей вивозять. Як це буде відбуватись? Тобто це буде вибори, як для яких, як що будуть робити люди з за кордоном? Як підготувати інфраструктуру? 

- наголосив Глава держави.

Він також звернув увагу на те, що проведення виборів означало б необхідність скасування військового стану, що могло б створити додаткові виклики для оборони країни.

"Україні потрібні кулі, а не бюлетені": Стефанчук про вибори в Україні19.02.25, 15:12 • 20473 перегляди

Нагадаємо

Президент України заявив про готовність обговорювати питання виборів, але наголосив на пріоритеті єдності країни. Зеленський підкреслив, що головне зараз - це збереження держави та перемога у війні.

Вимога США провести вибори: у посольстві України уточнили, що готові обговорювати04.02.25, 19:05 • 31422 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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