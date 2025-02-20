Стармер підтримав призупинення виборів в Україні під час війни
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з Зеленським заявив про підтримку призупинення виборів під час війни. Він порівняв ситуацію з діями Британії під час Другої світової війни.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з президентом України заявив, що "абсолютно розумно припиняти вибори під час війни". Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського та сайт уряду Великої Британії.
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У середу, 19 лютого прес-служба уряду Великої Британії повідомила, що Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зателефонував президенту України і заявив, що "абсолютно розумно припиняти вибори під час війни". Cтармер також наголосив, що важливо, "щоб усі працювали разом".
Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що абсолютно розумно припиняти вибори у воєнний час, як Сполучене Королівство робило під час Другої світової війни
Водночас британський прем’єр наголосив на своїй підтримці зусиль США для досягнення довговічного миру в Україні, який утримав би росію від будь-якої майбутньої агресії.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.
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