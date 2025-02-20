Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

ukenru
Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
20:19 • 64044 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 102148 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 103637 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 149337 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 146125 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 153380 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 145658 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 188250 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 178394 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 173727 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot

Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot

19 февраля, 12:58 • 33583 просмотра
В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации с участием судей

В Одесской области разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации с участием судей

19 февраля, 14:12 • 30578 просмотра
Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

Мы уверены, куда идут деньги: посол Евросоюза о поддержке Украины

17:20 • 25370 просмотра
"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

"Облил грязью": Вэнс резко отреагировал на публичную критику Зеленского заявлений Трампа

18:22 • 25875 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19:14 • 52232 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 149337 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 188251 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 178394 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 193437 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 173727 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19:14 • 52251 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 172326 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 163649 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 160052 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 124732 просмотра
Актуальное
Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны

Киев  •  УНН

 • 6141 просмотра

Read in English

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с Зеленским заявил о поддержке приостановления выборов во время войны. Он сравнил ситуацию с действиями Британии во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом Украины заявил, что "абсолютно разумно прекращать выборы во время войны". Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского и сайт правительства Великобритании.

Детали

В среду, 19 февраля пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту Украины и заявил, что "абсолютно разумно прекращать выборы во время войны". Стармер также подчеркнул, что важно, "чтобы все работали вместе".

Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что абсолютно разумно прекращать выборы в военное время, как Соединенное Королевство делало во время Второй мировой войны

- говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время британский премьер отметил свою поддержку усилий США для достижения долговечного мира в Украине, который удержал бы россию от любой будущей агрессии.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на "войну, которую невозможно выиграть". Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.

Макрон и Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе19.02.25, 20:24 • 17868 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы