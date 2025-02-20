Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с Зеленским заявил о поддержке приостановления выборов во время войны. Он сравнил ситуацию с действиями Британии во время Второй мировой войны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом Украины заявил, что "абсолютно разумно прекращать выборы во время войны". Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского и сайт правительства Великобритании.
Детали
В среду, 19 февраля пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил президенту Украины и заявил, что "абсолютно разумно прекращать выборы во время войны". Стармер также подчеркнул, что важно, "чтобы все работали вместе".
Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что абсолютно разумно прекращать выборы в военное время, как Соединенное Королевство делало во время Второй мировой войны
В то же время британский премьер отметил свою поддержку усилий США для достижения долговечного мира в Украине, который удержал бы россию от любой будущей агрессии.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на "войну, которую невозможно выиграть". Он обвинил Зеленского в отказе от выборов и исчезновении половины предоставленной помощи.
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