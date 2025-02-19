Макрон и Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе
Киев • УНН
Президент Франции и премьер Британии посетят США на следующей неделе. Планируются переговоры по прекращению войны россии в Украине с участием технических групп.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Майк Уолц, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также, по информации СМИ, состоятся другие встречи, направленные на прекращение войны россии в Украине.
"Мы взаимодействуем со всеми сторонами, а затем следующим шагом будет направление технических групп для обсуждения более подробной информации", — сказал Уолц Fox News, когда его спросили о шансах достижения мирного соглашения.
Трамп и Стармер договорились о встрече: что обсуждали лидеры14.02.2025, 22:47 • 27709 просмотров