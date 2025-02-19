Макрон і Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня. Про це повідомив радник із національної безпеки США Майк Волц, передає УНН із посиланням на Reuters.

Також, за інформацією ЗМІ, відбудуться інші зустрічі, спрямовані на припинення війни росії в Україні.

"Ми взаємодіємо з усіма сторонами, а потім наступним кроком буде направлення технічних груп для обговорення більш детальної інформації", - сказав Волц Fox News, коли його запитали про шанси досягнення мирної угоди.

Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери