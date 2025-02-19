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15 березня, 19:03 • 120079 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180657 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145537 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137410 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116590 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107510 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102875 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140320 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон і Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня

Макрон і Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня

Київ • УНН

 • 35281 перегляди

Президент Франції та прем'єр Британії відвідають США наступного тижня. Плануються переговори щодо припинення війни росії в Україні за участю технічних груп.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня. Про це повідомив радник із національної безпеки США Майк Волц, передає УНН із посиланням на Reuters.

Також, за інформацією ЗМІ, відбудуться інші зустрічі, спрямовані на припинення війни росії в Україні.

"Ми взаємодіємо з усіма сторонами, а потім наступним кроком буде направлення технічних груп для обговорення більш детальної інформації", - сказав Волц Fox News, коли його запитали про шанси досягнення мирної угоди.

Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери14.02.2025, 22:47 • 28043 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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