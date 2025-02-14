Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони домовилися про особисту зустріч у США в найближчі два тижні.
Президент США Дональд Трамп поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, планує зустрітися найближчим часом, передає УНН із посиланням на AP.
Трамп сказав, що Кір Стармер попросив під час телефонної розмови в четвер відвідати його у США, і він погодився.
«Дружня зустріч, дуже добре. У нас відбувається багато хорошого», - сказав він.
Дата не призначена, сказав Трамп, але це може бути наступного тижня або через тиждень.
Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і путіна14.02.2025, 15:56 • 34069 переглядiв