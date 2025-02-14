Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери

Президент США Дональд Трамп поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, планує зустрітися найближчим часом, передає УНН із посиланням на AP.

Трамп сказав, що Кір Стармер попросив під час телефонної розмови в четвер відвідати його у США, і він погодився.

«Дружня зустріч, дуже добре. У нас відбувається багато хорошого», - сказав він.

Дата не призначена, сказав Трамп, але це може бути наступного тижня або через тиждень.

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