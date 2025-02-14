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05:23 • 26886 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125441 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184404 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148723 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139909 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117878 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108329 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143716 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери

Трамп і Стармер домовилися про зустріч: що обговорювали лідери

Київ • УНН

 • 28043 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони домовилися про особисту зустріч у США в найближчі два тижні.

Президент США Дональд Трамп поговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, планує зустрітися найближчим часом, передає УНН із посиланням на AP.

Трамп сказав, що Кір Стармер попросив під час телефонної розмови в четвер відвідати його у США, і він погодився.

«Дружня зустріч, дуже добре. У нас відбувається багато хорошого», - сказав він.

Дата не призначена, сказав Трамп, але це може бути наступного тижня або через тиждень.

Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і путіна14.02.2025, 15:56 • 34069 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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