Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа і путіна

Саудівська Аравія у п'ятницю схвально відгукнулася про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним на початку цього тижня та заявила, що вітає ідею їхньої зустрічі в королівстві, пише УНН з посиланням на заяву МЗС Саудівської Аравії

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"Королівство Саудівська Аравія вітає телефонну розмову, що відбулася між Дональдом Дж. Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, і володимиром путіним, президентом рф, 12 лютого 2025 року, а також оголошення про можливість проведення саміту за їх участю у королівстві", - ідеться у заяві МЗС королівства.

"Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення тривалого миру між росією та Україною", - сказано у заяві.

Доповнення

Президент США заявив у середу, що може зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.

Прессекретар кремля дмитро пєсков сказав, що організація зустрічі путіна та Трампа може тривати кілька місяців, можливо, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман був першим іноземним лідером, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду.

Об'єднані Арабські Емірати також запропонували провести переговори, спрямовані на припинення війни в Україні, які, зрештою, можуть включати мирний саміт між путіним і Зеленським, повідомили агентству Reuters у четвер кілька людей, знайомих із ситуацією.

Зеленський підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії: зустрічей з росією або США не буде