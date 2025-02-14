Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина

ukenru
Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
13:51 • 28400 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
11:50 • 59790 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
11:31 • 71306 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 84511 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 100549 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 105231 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 106973 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 140092 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 144672 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 142214 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

14 февраля, 04:50 • 123404 просмотра
Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

14 февраля, 06:08 • 96417 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112595 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 106102 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 92287 просмотра
публикации
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

13:51 • 28400 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

11:30 • 92287 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 112595 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 202564 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 211363 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 71218 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 106102 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 120104 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 118317 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 119908 просмотра
Актуальное
Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина

Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина

Киев  •  УНН

 • 2204 просмотра

Read in English

Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи Трампа и путина на своей территории. ОАЭ также предложили организовать переговоры по прекращению войны в Украине с возможным саммитом путина и Зеленского.

Саудовская Аравия в пятницу одобрительно отозвалась о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в начале этой недели и заявила, что приветствует идею их встречи в королевстве, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Саудовской Аравии.

Детали

"Королевство Саудовская Аравия приветствует телефонный разговор, состоявшийся между Дональдом Дж. Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки, и владимиром путиным, президентом рф, 12 февраля 2025 года, а также объявление о возможности проведения саммита с их участием в королевстве", - говорится в заявлении МИД королевства.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между россией и Украиной", - сказано в заявлении.

Дополнение

Президент США заявил в среду, что может встретиться с путиным в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал, что организация встречи путина и Трампа может длиться несколько месяцев, возможно, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после вступления в должность.

Объединенные Арабские Эмираты также предложили провести переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, которые, в конце концов, могут включать мирный саммит между путиным и Зеленским, сообщили агентству Reuters в четверг несколько человек, знакомых с ситуацией.

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет14.02.25, 13:31 • 70638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
mokhammed-bin-salmanМохаммед бин Салман
er-riyadЭр-Рияд
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы