Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина

Саудовская Аравия в пятницу одобрительно отозвалась о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в начале этой недели и заявила, что приветствует идею их встречи в королевстве, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Саудовской Аравии.

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"Королевство Саудовская Аравия приветствует телефонный разговор, состоявшийся между Дональдом Дж. Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки, и владимиром путиным, президентом рф, 12 февраля 2025 года, а также объявление о возможности проведения саммита с их участием в королевстве", - говорится в заявлении МИД королевства.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между россией и Украиной", - сказано в заявлении.

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Президент США заявил в среду, что может встретиться с путиным в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал, что организация встречи путина и Трампа может длиться несколько месяцев, возможно, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после вступления в должность.

Объединенные Арабские Эмираты также предложили провести переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, которые, в конце концов, могут включать мирный саммит между путиным и Зеленским, сообщили агентству Reuters в четверг несколько человек, знакомых с ситуацией.

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