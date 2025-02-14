Трамп и Стармер договорились о встрече: что обсуждали лидеры
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны договорились о личной встрече в США в ближайшие две недели.
Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, планирует встретиться в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на AP.
Трамп сказал, что Кир Стармер попросил во время телефонного разговора в четверг посетить его в США, и он согласился.
"Дружеская встреча, очень хорошо. У нас происходит много хорошего", — сказал он.
Дата не назначена, сказал Трамп, но это может быть на следующей неделе или через неделю.
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