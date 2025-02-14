Трамп и Стармер договорились о встрече: что обсуждали лидеры

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 113099 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 146822 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 125615 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 124937 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 117959 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 113166 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 113512 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 110288 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 141855 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145219 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Трамп и Стармер договорились о встрече: что обсуждали лидеры

Трамп и Стармер договорились о встрече: что обсуждали лидеры

Киев  •  УНН

 • 6787 просмотра

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны договорились о личной встрече в США в ближайшие две недели.

Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, планирует встретиться в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на AP.

Трамп сказал, что Кир Стармер попросил во время телефонного разговора в четверг посетить его в США, и он согласился.

"Дружеская встреча, очень хорошо. У нас происходит много хорошего", — сказал он.

Дата не назначена, сказал Трамп, но это может быть на следующей неделе или через неделю.

Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина14.02.2025, 15:56 • 20807 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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