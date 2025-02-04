Вимога США провести вибори: у посольстві України уточнили, що готові обговорювати

У США наразі не обговорювали з українською стороною необхідність проведення виборів до кінця 2025 року. Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Суспільному, передає УНН.

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За її словами, раніше, коли це питання піднімалося на теоретичному рівні у 2023-2024 роках, українська позиція була чіткою: вибори можливі лише після завершення бойових дій.

Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування, - сказала Маркарова.

У посольстві додали, що Україна готова й надалі пояснювати, чому проведення виборів у нинішніх умовах неможливе.

Україна та Америка - вільні країни. Кожен може говорити свої думки. Якщо це питання буде порушуватись, ми безумовно готові до цього обговорення, як це робили і раніше - говорить Маркарова.

Доповнення

Колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що якщо найближчими місяцями вдасться досягти домовленості про припинення вогню, Вашингтон очікує, що Україна проведе президентські та парламентські вибори до кінця року.

Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що українська Конституція та закони не дозволяють проведення виборів під час воєнного стану.

Водночас він припускав, що після завершення активних бойових дій Верховна Рада може ухвалити рішення про скасування воєнного стану та призначити дату виборів.

Раніше

Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, росією та "різними сторонами".

