Требование США провести выборы: в посольстве Украины уточнили, что готовы обсуждать

В США пока не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью Общественному, передает УНН.

Детали

По ее словам, ранее, когда этот вопрос поднимался на теоретическом уровне в 2023-2024 годах, украинская позиция была четкой: выборы возможны только после завершения боевых действий.

Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию, - сказала Маркарова.

В посольстве добавили, что Украина готова и в дальнейшем объяснять, почему проведение выборов в нынешних условиях невозможно.

Украина и Америка - свободные страны. Каждый может говорить свои мысли. Если этот вопрос будет подниматься, мы безусловно готовы к этому обсуждению, как это делали и раньше - говорит Маркарова.

Дополнение

Бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что если в ближайшие месяцы удастся достичь договоренности о прекращении огня, Вашингтон ожидает, что Украина проведет президентские и парламентские выборы до конца года.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что украинская Конституция и законы не позволяют проведение выборов во время военного положения.

В то же время он предполагал, что после завершения активных боевых действий Верховная Рада может принять решение об отмене военного положения и назначить дату выборов.

Ранее

Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и «различными сторонами».

