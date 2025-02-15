Зеленський заявив про готовність говорити про вибори і що українці "не хочуть цього повністю, бо бояться"
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність обговорювати питання виборів, але наголосив на пріоритеті єдності країни. Зеленський підкреслив, що головне зараз - це збереження держави та перемога у війні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.
Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього повністю, бо вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, солдати повернуться додому і путін захопить всю нашу територію. Це станеться. Тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, ми одна країна
"Нам потрібна єдність всередині країни. Отож, ідеться не про мене, ідеться про майбутнє нашої країни. Ідеться про сьогоднішній день. Тобто питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. У нас справжня держава", - вказав Президент.
Після війни Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах - Politico 18.12.24, 03:30 • 38127 переглядiв