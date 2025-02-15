Зеленський заявив про готовність говорити про вибори і що українці "не хочуть цього повністю, бо бояться"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього повністю, бо вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, солдати повернуться додому і путін захопить всю нашу територію. Це станеться. Тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, ми одна країна - сказав Зеленський.

"Нам потрібна єдність всередині країни. Отож, ідеться не про мене, ідеться про майбутнє нашої країни. Ідеться про сьогоднішній день. Тобто питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. У нас справжня держава", - вказав Президент.

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