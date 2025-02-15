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Зеленський заявив про готовність говорити про вибори і що українці "не хочуть цього повністю, бо бояться"

Зеленський заявив про готовність говорити про вибори і що українці "не хочуть цього повністю, бо бояться"

Київ • УНН

 • 166708 перегляди

Президент України заявив про готовність обговорювати питання виборів, але наголосив на пріоритеті єдності країни. Зеленський підкреслив, що головне зараз - це збереження держави та перемога у війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але наголосив, що головним пріоритетом зараз є збереження єдності країни та перемога у війні. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього повністю, бо вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, солдати повернуться додому і путін захопить всю нашу територію. Це станеться. Тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, ми одна країна

- сказав Зеленський.

"Нам потрібна єдність всередині країни. Отож, ідеться не про мене, ідеться про майбутнє нашої країни. Ідеться про сьогоднішній день. Тобто питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть. У нас справжня держава", - вказав Президент.

Після війни Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах - Politico 18.12.24, 03:30 • 38127 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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