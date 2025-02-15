Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является сохранение единства страны и победа в войне. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Я готов говорить о выборах. Украинцы не хотят этого полностью, потому что они боятся. Иначе мы потеряем военное время, солдаты вернутся домой и путин захватит всю нашу территорию. Это произойдет. Потому что сейчас мы мобилизованы, сейчас мы один организм, мы одна страна - сказал Зеленский.

"Нам нужно единство внутри страны. Так вот, речь идет не обо мне, речь идет о будущем нашей страны. Речь идет о сегодняшнем дне. То есть вопрос на самом деле в том, как выжить, как спасти Украину, нашу независимость, наш народ, наши дома. И если кому-то это не нравится, они могут выбрать другое гражданство, если хотят. У нас настоящее государство", - указал Президент.

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