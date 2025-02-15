Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
Киев • УНН
Президент Украины заявил о готовности обсуждать вопрос выборов, но отметил приоритет единства страны. Зеленский подчеркнул, что главное сейчас - это сохранение государства и победа в войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является сохранение единства страны и победа в войне. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Я готов говорить о выборах. Украинцы не хотят этого полностью, потому что они боятся. Иначе мы потеряем военное время, солдаты вернутся домой и путин захватит всю нашу территорию. Это произойдет. Потому что сейчас мы мобилизованы, сейчас мы один организм, мы одна страна
"Нам нужно единство внутри страны. Так вот, речь идет не обо мне, речь идет о будущем нашей страны. Речь идет о сегодняшнем дне. То есть вопрос на самом деле в том, как выжить, как спасти Украину, нашу независимость, наш народ, наши дома. И если кому-то это не нравится, они могут выбрать другое гражданство, если хотят. У нас настоящее государство", - указал Президент.
После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico18.12.24, 03:30 • 37938 просмотров