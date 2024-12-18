После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 70369 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 121606 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 123789 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 141777 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 161082 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 160963 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 162107 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 178465 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 134022 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163944 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать

Отключения света возвращаются: сколько очередей и когда будут выключать

 • 26285 просмотра
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

 • 39487 просмотра
Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

 • 17750 просмотра
Ситуация на поле боя и в дипломатии: Зеленский провел продуктивный разговор с Туском

Ситуация на поле боя и в дипломатии: Зеленский провел продуктивный разговор с Туском

 • 18127 просмотра
Германия может участвовать в миротворческой миссии после перемирия в Украине - СМИ

Германия может участвовать в миротворческой миссии после перемирия в Украине - СМИ

 • 17945 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 105331 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 111308 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 154283 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 178465 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 168053 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

 • 39487 просмотра
Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

 • 59363 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 110392 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 110957 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 102027 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico

После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico

Киев  •  УНН

 • 688 просмотра

Read in English

Украинские власти изучают европейские модели избирательного права для проведения выборов после войны. Рассматриваются варианты электронного, почтового голосования и голосования по доверенности для 6,5 млн перемещенных лиц.

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование. Это делается с целью проведения выборов после окончания российско-украинской войны. Об этом заявила Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии изданию Politico, пишет УНН.

Детали

О том, что власть рассматривает модели избирательного права, в комментарии изданию сообщила Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.

Нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и самые эффективные практики,

- заявила она.

Шуляк подчеркнула, что Украина сейчас имеет огромную проблему с избирателями, поскольку люди выехали за границу.

По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек,

- отметила она.

Politico пишет, что даже после войны одной из главных главных проблем в стране останется обеспечение возможности голосования гражданам, которые разбросаны по всему миру, включая оккупированные территории, которые захватила Россия.

Где они сейчас, где они будут голосовать - все эти вопросы нужно решать

- добавила Шуляк.

Она сообщила, что с этой целью украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы в нашей стране проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.

Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в частности с точки зрения ИТ-безопасности,

- заявила она.

Елена Шуляк также добавила, что депутаты рассматривают также голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Напомним

В марте этого года президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в военное время является сложной задачей из-за необходимости изменения законодательства, обеспечения избирательных прав для военнослужащих и перемещенных лиц, а также содействия голосованию для 7 миллионов украинцев за рубежом.

Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам22 окт. 2024, 18:15 • 23477 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
sluga-narodaСлуга народа
ukrainaУкраина