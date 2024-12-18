После войны Украина рассматривает внедрение онлайн-голосования на выборах - Politico

Украина изучает европейские модели избирательного права, включая электронное голосование. Это делается с целью проведения выборов после окончания российско-украинской войны. Об этом заявила Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии изданию Politico, пишет УНН.

Детали

О том, что власть рассматривает модели избирательного права, в комментарии изданию сообщила Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте.

Нам необходимо понять, как мы можем провести выборы демократическим путем, используя лучшие и самые эффективные практики, - заявила она.

Шуляк подчеркнула, что Украина сейчас имеет огромную проблему с избирателями, поскольку люди выехали за границу.

По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц - 6,5 млн человек, - отметила она.

Politico пишет, что даже после войны одной из главных главных проблем в стране останется обеспечение возможности голосования гражданам, которые разбросаны по всему миру, включая оккупированные территории, которые захватила Россия.

Где они сейчас, где они будут голосовать - все эти вопросы нужно решать - добавила Шуляк.

Она сообщила, что с этой целью украинские чиновники изучают различные европейские модели выборов, чтобы внедрить практику, которая позволила бы в нашей стране проводить свободные и справедливые выборы после окончания войны.

Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в частности с точки зрения ИТ-безопасности, - заявила она.

Елена Шуляк также добавила, что депутаты рассматривают также голосование по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Напомним

В марте этого года президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в военное время является сложной задачей из-за необходимости изменения законодательства, обеспечения избирательных прав для военнослужащих и перемещенных лиц, а также содействия голосованию для 7 миллионов украинцев за рубежом.

Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам