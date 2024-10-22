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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам

Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 18:15  •  2274 просмотра

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк опровергла информацию о совещаниях в Офисе Президента по выборам. Она подчеркнула, что обсуждение выборов сейчас могут вести только "недалекие люди".

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам с представителями региональных ячеек партии. Об этом она рассказала в проекте "Карпьяк на Суспільному", передает УНН.

У нас было закрытое совещание, на котором обсуждали наболевшие вопросы, потому что вопрос коммуникации - он всегда сложный... И, когда ты после этого совещания читаешь из каких-то телеграм-каналов, что это было совещание о выборах, то, конечно, это возмущает. О выборах речь не шла вообще. О выборах сегодня могут говорить только очень недалекие люди 

- сказала Шуляк.

Также она отрицает, что на встрече речь шла о перезагрузке партии.

12 сентября в Офисе Президента состоялось совещание с главами региональных ячеек "Слуги народа". После этого нардеп фракции "Европейская солидарность" Гончаренко сообщил, что новый заместитель главы ОПУ Виктор Микита провел совещание, посвященное выборам.

Сам Микита в комментарии изданию LB.ua заверил, что никаких совещаний об избирательном процессе не проводил.

Дополнение

В сентябре The Economist сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов Президента в 2025 году.

В июле Зеленский заявлял, что в случае затягивания войны нужно будет искать решение о проведении выборов. В то же время, он предусматривает сложности с голосованием военных, переселенцев и граждан на оккупированных территориях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
the-economistThe Economist
sluga-narodaСлуга народа
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина