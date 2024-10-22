Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам
Киев • УНН
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк опровергла информацию о совещаниях в Офисе Президента по выборам. Она подчеркнула, что обсуждение выборов сейчас могут вести только "недалекие люди".
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам с представителями региональных ячеек партии. Об этом она рассказала в проекте "Карпьяк на Суспільному", передает УНН.
У нас было закрытое совещание, на котором обсуждали наболевшие вопросы, потому что вопрос коммуникации - он всегда сложный... И, когда ты после этого совещания читаешь из каких-то телеграм-каналов, что это было совещание о выборах, то, конечно, это возмущает. О выборах речь не шла вообще. О выборах сегодня могут говорить только очень недалекие люди
Также она отрицает, что на встрече речь шла о перезагрузке партии.
12 сентября в Офисе Президента состоялось совещание с главами региональных ячеек "Слуги народа". После этого нардеп фракции "Европейская солидарность" Гончаренко сообщил, что новый заместитель главы ОПУ Виктор Микита провел совещание, посвященное выборам.
Сам Микита в комментарии изданию LB.ua заверил, что никаких совещаний об избирательном процессе не проводил.
Дополнение
В сентябре The Economist сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов Президента в 2025 году.
В июле Зеленский заявлял, что в случае затягивания войны нужно будет искать решение о проведении выборов. В то же время, он предусматривает сложности с голосованием военных, переселенцев и граждан на оккупированных территориях.