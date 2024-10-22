Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк утверждает, что в Офисе Президента не проводили совещаний по выборам с представителями региональных ячеек партии. Об этом она рассказала в проекте "Карпьяк на Суспільному", передает УНН.

У нас было закрытое совещание, на котором обсуждали наболевшие вопросы, потому что вопрос коммуникации - он всегда сложный... И, когда ты после этого совещания читаешь из каких-то телеграм-каналов, что это было совещание о выборах, то, конечно, это возмущает. О выборах речь не шла вообще. О выборах сегодня могут говорить только очень недалекие люди