Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів із представниками регіональних осередків партії. Про це вона розповіла у проєкті "Карп'як на Суспільному", передає УНН.

У нас була закрита нарада, на якій оговорювали наболілі питання, тому що питання комунікації — воно завжди складне... І, коли ти після цієї наради читаєш з якихось телеграм-каналів, що це була нарада про вибори, то, звичайно, це обурює. Про вибори не йшлося взагалі. Про вибори сьогодні можуть говорити лише дуже недалекі люди