Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів
Київ • УНН
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк спростувала інформацію про наради в Офісі Президента щодо виборів. Вона наголосила, що обговорення виборів зараз можуть вести лише "недалекі люди".
Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів із представниками регіональних осередків партії. Про це вона розповіла у проєкті "Карп'як на Суспільному", передає УНН.
У нас була закрита нарада, на якій оговорювали наболілі питання, тому що питання комунікації — воно завжди складне... І, коли ти після цієї наради читаєш з якихось телеграм-каналів, що це була нарада про вибори, то, звичайно, це обурює. Про вибори не йшлося взагалі. Про вибори сьогодні можуть говорити лише дуже недалекі люди
Також вона заперечила, що на зустрічі йшлося про перезавантаження партії.
12 вересня в Офісі Президента відбулася нарада з головами регіональних осередків "Слуги народу". Після цього нардеп фракції "Європейська солідарність" Гончаренко повідомив, що новий заступник глави ОПУ Віктор Микита провів нараду, присвячену виборам.
Сам Микита у коментарі виданню LB.ua запевнив, що жодних нарад про виборчий процес не проводив.
Доповнення
У вересні The Economist повідомляло, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів Президента у 2025 році.
У липні Зеленський заявляв, що у разі затягування війни потрібно буде шукати рішення щодо проведення виборів. Водночас, він передбачає складнощі з голосуванням військових, переселенців та громадян на окупованих територіях.