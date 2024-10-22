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Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів

Київ • УНН

 • 23988 перегляди

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк спростувала інформацію про наради в Офісі Президента щодо виборів. Вона наголосила, що обговорення виборів зараз можуть вести лише "недалекі люди".

Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк стверджує, що в Офісі Президента не проводили нарад щодо виборів із представниками регіональних осередків партії. Про це вона розповіла у проєкті "Карп'як на Суспільному", передає УНН.

У нас була закрита нарада, на якій оговорювали наболілі питання, тому що питання комунікації — воно завжди складне... І, коли ти після цієї наради читаєш з якихось телеграм-каналів, що це була нарада про вибори, то, звичайно, це обурює. Про вибори не йшлося взагалі. Про вибори сьогодні можуть говорити лише дуже недалекі люди 

- сказала Шуляк.

Також вона заперечила, що на зустрічі йшлося про перезавантаження партії.

12 вересня в Офісі Президента відбулася нарада з головами регіональних осередків "Слуги народу". Після цього нардеп фракції "Європейська солідарність" Гончаренко повідомив, що новий заступник глави ОПУ Віктор Микита провів нараду, присвячену виборам.

Сам Микита у коментарі виданню LB.ua запевнив, що жодних нарад про виборчий процес не проводив.

Доповнення

У вересні The Economist повідомляло, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів Президента у 2025 році.

У липні Зеленський заявляв, що у разі затягування війни потрібно буде шукати рішення щодо проведення виборів. Водночас, він передбачає складнощі з голосуванням військових, переселенців та громадян на окупованих територіях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
The Economist
Слуга народу
Офіс Президента України
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