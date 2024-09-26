Зеленський розглядає можливість проведення виборів президента у 2025 році - The Economist
Київ • УНН
The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.
Президент Україні Володимир Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році на тлі падіння його рейтингів, пише The Economist, передає УНН.
Деталі
The Economist, посилаючись на дані американського Національного демократичного інституту, пише, що довіра українців до Зеленського впала з 80% у травні 2023 року до 45% цього року.
Незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії домовилися відкласти вибори до закінчення війни, Зеленський, як кажуть, розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу
Видання не вказує своїх джерел, однак серед політиків, які підтвердили буцімто підготовку до виборів, вказали Юлію Тимошенко.
"Політичний процес безумовно почався", - каже Юлія Тимошенко.
Багато суперечок точиться щодо потенційних суперників Зеленського, таких як колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, йдеться у статті.
Доповнення
В Офісі Президента поки не коментували статтю The Economist.
У липні Зеленський заявляв, що у разі затягування війни потрібно буде шукати рішення щодо проведення виборів. Водночас, він передбачає складнощі з голосуванням військових, переселенців та громадян на окупованих територіях.
Результати опитування, проведеного Національним Демократичним Інститутом у травні, показали, що більше ніж дві третини українців вважають, що вибори необхідно проводити після закінчення війни.