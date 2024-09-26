Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году на фоне падения его рейтингов, пишет The Economist, передает УНН.

Детали

The Economist, ссылаясь на данные американского Национального демократического института, пишет, что доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.

Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть - говорится в статье.

Издание не указывает своих источников, однако среди политиков, которые подтвердили якобы подготовку к выборам, указали Юлию Тимошенко.

"Политический процесс безусловно начался", - говорит Юлия Тимошенко.

Много споров ведется относительно потенциальных соперников Зеленского, таких как бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится в статье.

Дополнение

В Офисе Президента пока не комментировали статью The Economist.

В июле Зеленский заявлял, что в случае затягивания войны нужно будет искать решение о проведении выборов. В то же время, он предусматривает сложности с голосованием военных, переселенцев и граждан на оккупированных территориях.

Результаты опроса, проведенного Национальным Демократическим Институтом в мае, показали, что более двух третей украинцев считают, что выборы необходимо проводить после окончания войны.