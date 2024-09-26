Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist
Киев • УНН
The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году на фоне падения его рейтингов, пишет The Economist, передает УНН.
Детали
The Economist, ссылаясь на данные американского Национального демократического института, пишет, что доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.
Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть
Издание не указывает своих источников, однако среди политиков, которые подтвердили якобы подготовку к выборам, указали Юлию Тимошенко.
"Политический процесс безусловно начался", - говорит Юлия Тимошенко.
Много споров ведется относительно потенциальных соперников Зеленского, таких как бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится в статье.
Дополнение
В Офисе Президента пока не комментировали статью The Economist.
В июле Зеленский заявлял, что в случае затягивания войны нужно будет искать решение о проведении выборов. В то же время, он предусматривает сложности с голосованием военных, переселенцев и граждан на оккупированных территориях.
Результаты опроса, проведенного Национальным Демократическим Институтом в мае, показали, что более двух третей украинцев считают, что выборы необходимо проводить после окончания войны.