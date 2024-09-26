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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist

Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:26  •  1027 просмотра

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The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году на фоне падения его рейтингов, пишет The Economist, передает УНН.

Детали

The Economist, ссылаясь на данные американского Национального демократического института, пишет, что доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. 

Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть

- говорится в статье.

Издание не указывает своих источников, однако среди политиков, которые подтвердили якобы подготовку к выборам, указали Юлию Тимошенко. 

"Политический процесс безусловно начался", - говорит Юлия Тимошенко. 

Много споров ведется относительно потенциальных соперников Зеленского, таких как бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорится в статье. 

Дополнение 

В Офисе Президента пока не комментировали статью The Economist.

В июле Зеленский заявлял, что в случае затягивания войны нужно будет искать решение о проведении выборов. В то же время, он предусматривает сложности с голосованием военных, переселенцев и граждан на оккупированных территориях.

Результаты опроса, проведенного Национальным Демократическим Институтом в мае, показали, что более двух третей украинцев считают, что выборы необходимо проводить после окончания войны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
yuliya-timoshenkoЮлия Тимошенко
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valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный