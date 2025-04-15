Юлія Тимошенко

На Київщині в Кончі-Заспі сталася аварія. Неподалік будинку Юлії Тимошенко розбився Мерседес, водій отримав травми через перевищення швидкості.
Рада ухвалила законопроєкт №12124, який удосконалить надання соціальних послуг, зокрема, унормує можливість їх дистанційного надання. Також буде уточнено відповідальність за порушення.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
Сергія Т. визнали винним у потрійному вбивстві в місті Пущиково та засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Він задушив дружину та двох доньок.
У Києві 17 березня випав сніг через холодний циклон. Синоптики прогнозують морозну ніч з температурою до -6 °C та попереджають про ожеледицю на дорогах західних областей.
Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.
Соратники Трампа проводять закриті зустрічі з Тимошенко та членами партії Порошенка щодо можливих виборів в Україні. За даними джерел, оточення Трампа вважає, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни.
Ірина Верещук провела зустріч з представниками фармринку щодо нового регулювання, яке має набути чинності з березня 2025 року. Учасники обговорили ризики дефіциту ліків та з'ясували, що список препаратів для зниження цін формували п'ять вітчизняних виробників.
"Пацієнти України" попереджають про ризики ручного регулювання цін на ліки, що може спричинити затримки поставок та дефіцит. Експерти пропонують альтернативні рішення, включаючи паралельний імпорт.
На заводі ТМ "Єрмоліно" у Дніпропетровській області зіпсувалося 300 тонн продукції через бездіяльність АРМА. Агентство під керівництвом Олени Думи півтора року не могло знайти управителя чи вирішити проблему з продукцією.
Масштабне соціологічне дослідження показало, що Залужний має 24. 29% підтримки виборців, випереджаючи Зеленського та Тимошенко. 73.4% українців виступають за мирні переговори, а 89% вважають напрямок розвитку країни неправильним.
"Дарниця" мовчить, галузь протестує: що не так із поправками до законопроєкту №11493 щодо регулювання фармринку?.
Верховна Рада не набрала достатньо голосів для виключення Юрія Бойка з Комітету з прав людини. Давид Арахамія оприлюднив результати голосування по фракціях та пообіцяв повернутися до цього питання.
Дистриб'ютори ліків розпочали інформаційну кампанію проти Юлії Тимошенко через її розслідування корупційних схем. ТСК під її керівництвом готує законодавчі зміни для боротьби з завищеними цінами на медпрепарати.
Олена Дума відреагувала на критику TI Ukraine щодо затримок у виборі управителів для арештованих активів. Керівниця АРМА заявила, що експерти недостатньо вивчають ситуацію та запропонувала їм звертатися безпосередньо до агентства.
Голова АРМА Олена Дума обіцяє запустити модернізований реєстр арештованих активів на початку 2025 року. Оновлена база міститиме розширену інформацію про майно, кошти та міжнародну співпрацю.
Колишні та чинні працівники АРМА розповіли про проблеми в кадровій політиці під керівництвом Олени Думи. Співробітники скаржаться на дублювання функцій, неефективне витрачання коштів та непрозорий підбір кадрів.
Українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу, свідчать дані опитування.
Адвокат Олег Шрам критикує голову АРМА Олену Думу за неефективний розподіл повноважень. Заступник з євроінтеграції Грігол Катамадзе виконує невластиві його посаді функції з огляду активів у регіонах.
Олена Дума, керівник АРМА, доручила заступнику з євроінтеграції оглядати активи медведчука у Львові. Це викликає сумніви щодо ефективності управління та компетентності Думи як керівника агентства.
Олена Дума, голова АРМА, заявила про свій внесок у викриття корупції в МСЕК у 2020 році. Експерти висловлюють сумніви щодо політичної незалежності АРМА під її керівництвом.
Олена Дума відповіла на звинувачення у політичній заангажованості та зв'язках з держзрадниками. Вона вважає, що критика її роботи на посаді голови АРМА викликана лише страхом опонентів.
Після саморозпуску громадської ради АРМА три тижні працює без зовнішнього контролю. Експерти закликають до незалежного аудиту для підвищення прозорості та ефективності управління арештованими активами.
АРМА стверджує, що вхід до їх офісу можливий лише через центральний вхід з реєстрацією. Агентство заперечує візити екснардепа Писаренка, але експерти сумніваються в політичній незалежності АРМА.
Адвокат Олег Шрам висловив сумніви щодо політичної незалежності АРМА під керівництвом Олени Думи. Він вказав на дивні кадрові рішення та можливі кулуарні впливи на роботу агентства.
Агентство з розшуку активів працює на користь тих, хто контролює його керівництво, вважає експерт Сергій Шабовта. Це призводить до безладу з арештованими активами та неефективності роботи АРМА.
Олена Дума не коментує петицію про її звільнення та критику роботи АРМА. Заступник надав формальну відповідь, уникаючи конкретики щодо звинувачень у непрозорості та можливих зв'язках з проросійськими політиками.
Політолог припускає, що екснардеп Писаренко веде переговори з головою АРМА Думою про передачу арештованих активів. АРМА заперечує ці зустрічі, але має "чорні" входи без журналів відвідувань.
За інсайдерською інформацією, Валерій Писаренко регулярно проводить зустрічі з Оленою Думою в Агентстві з розшуку і менеджменту активів.
The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.