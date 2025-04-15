Юлія Тимошенко

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24453 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150929 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133404 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135951 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132352 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132935 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195470 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77389 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164496 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116583 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Кончі-Заспі біля будинку Юлії Тимошенко розбився Мерседес: є травмовані

На Київщині в Кончі-Заспі сталася аварія. Неподалік будинку Юлії Тимошенко розбився Мерседес, водій отримав травми через перевищення швидкості.

Кримінал та НП • 5 квітня, 17:04 • 19483 перегляди

В Україні змінять підхід до надання соцпослуг: парламент ухвалив рішення

Рада ухвалила законопроєкт №12124, який удосконалить надання соціальних послуг, зокрема, унормує можливість їх дистанційного надання. Також буде уточнено відповідальність за порушення.

Суспільство • 26 березня, 12:52 • 23112 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16677 перегляди

У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та двох дітей

Сергія Т. визнали винним у потрійному вбивстві в місті Пущиково та засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Він задушив дружину та двох доньок.

Кримінал та НП • 24 березня, 18:24 • 35908 перегляди

Зима повернулась у березні: Київ засипає снігом

У Києві 17 березня випав сніг через холодний циклон. Синоптики прогнозують морозну ніч з температурою до -6 °C та попереджають про ожеледицю на дорогах західних областей.

Київ • 17 березня, 15:27 • 64657 перегляди

Створення Вищого адміністративного суду: Рада розблокувала підписання закону

Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.

Політика • 11 березня, 14:05 • 17328 перегляди

Команда Трампа веде таємні перемовини з Тимошенко та членами партії Порошенка - Politico

Соратники Трампа проводять закриті зустрічі з Тимошенко та членами партії Порошенка щодо можливих виборів в Україні. За даними джерел, оточення Трампа вважає, що Зеленський програє будь-які вибори через втому від війни.

Політика • 6 березня, 08:02 • 110347 перегляди
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Зустріч фармбізнесу з Верещук: учасники ринку попереджають про наслідки нового регулювання

Ірина Верещук провела зустріч з представниками фармринку щодо нового регулювання, яке має набути чинності з березня 2025 року. Учасники обговорили ризики дефіциту ліків та з'ясували, що список препаратів для зниження цін формували п'ять вітчизняних виробників.

Суспільство • 25 лютого, 15:51 • 99583 перегляди
Ексклюзив

Ручне регулювання цін на ліки призведе до затримок поставок імпортних препаратів, їхнього дефіциту та здорожчання - "Пацієнти України"

"Пацієнти України" попереджають про ризики ручного регулювання цін на ліки, що може спричинити затримки поставок та дефіцит. Експерти пропонують альтернативні рішення, включаючи паралельний імпорт.

Економіка • 19 лютого, 08:16 • 288861 перегляди

Прострочка на мільйони: 300 тонн продуктів перетворилися на сміття через бездіяльність АРМА

На заводі ТМ "Єрмоліно" у Дніпропетровській області зіпсувалося 300 тонн продукції через бездіяльність АРМА. Агентство під керівництвом Олени Думи півтора року не могло знайти управителя чи вирішити проблему з продукцією.

Економіка • 13 січня, 16:05 • 152597 перегляди

Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

Масштабне соціологічне дослідження показало, що Залужний має 24. 29% підтримки виборців, випереджаючи Зеленського та Тимошенко. 73.4% українців виступають за мирні переговори, а 89% вважають напрямок розвитку країни неправильним.

Суспільство • 4 січня, 08:00 • 29141 перегляди

"Дарниця" мовчить, галузь протестує: що не так із поправками до законопроєкту №11493 щодо регулювання фармринку?

"Дарниця" мовчить, галузь протестує: що не так із поправками до законопроєкту №11493 щодо регулювання фармринку?.

Політика • 26 грудня, 12:28 • 119760 перегляди

Кому Бойко має дякувати за провал питання про виключення з Комітету? Арахамія показав, як голосували фракції

Верховна Рада не набрала достатньо голосів для виключення Юрія Бойка з Комітету з прав людини. Давид Арахамія оприлюднив результати голосування по фракціях та пообіцяв повернутися до цього питання.

Суспільство • 18 грудня, 14:07 • 18077 перегляди

Монополісти у торгівлі ліками запустили інформкампанію проти Тимошенко напередодні засідання ТСК - експерт

Дистриб'ютори ліків розпочали інформаційну кампанію проти Юлії Тимошенко через її розслідування корупційних схем. ТСК під її керівництвом готує законодавчі зміни для боротьби з завищеними цінами на медпрепарати.

Політика • 30 листопада, 17:29 • 27547 перегляди

«Треба більш детально вивчати». Очільниця АРМА Дума просить антикорупційних експертів не критикувати її роботу

Олена Дума відреагувала на критику TI Ukraine щодо затримок у виборі управителів для арештованих активів. Керівниця АРМА заявила, що експерти недостатньо вивчають ситуацію та запропонувала їм звертатися безпосередньо до агентства.

Політика • 6 листопада, 12:41 • 124082 перегляди

АРМА після критики анонсувала оновлення реєстру арештованих активів

Голова АРМА Олена Дума обіцяє запустити модернізований реєстр арештованих активів на початку 2025 року. Оновлена база міститиме розширену інформацію про майно, кошти та міжнародну співпрацю.

Політика • 1 листопада, 18:14 • 189816 перегляди
Ексклюзив

Матюки і страх: чинні і колишні співробітники розповіли про стиль управління "мами АРМА" Думи

Колишні та чинні працівники АРМА розповіли про проблеми в кадровій політиці під керівництвом Олени Думи. Співробітники скаржаться на дублювання функцій, неефективне витрачання коштів та непрозорий підбір кадрів.

Політика • 31 жовтня, 13:31 • 167012 перегляди

Опитування: українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу

Українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу, свідчать дані опитування.

Суспільство • 29 жовтня, 09:46 • 12378 перегляди
Ексклюзив

Неефективний розподіл повноважень в АРМА свідчить про управлінські прорахунки Думи – адвокат

Адвокат Олег Шрам критикує голову АРМА Олену Думу за неефективний розподіл повноважень. Заступник з євроінтеграції Грігол Катамадзе виконує невластиві його посаді функції з огляду активів у регіонах.

Суспільство • 25 жовтня, 11:44 • 153913 перегляди

Управлінський провал: голова АРМА Дума відправляє оглядати активи в регіони свого заступника з питань євроінтеграції

Олена Дума, керівник АРМА, доручила заступнику з євроінтеграції оглядати активи медведчука у Львові. Це викликає сумніви щодо ефективності управління та компетентності Думи як керівника агентства.

Політика • 24 жовтня, 09:40 • 180201 перегляди

Голова АРМА Дума "випадково" натякнула, що ліквідація МСЕК – це її заслуга

Олена Дума, голова АРМА, заявила про свій внесок у викриття корупції в МСЕК у 2020 році. Експерти висловлюють сумніви щодо політичної незалежності АРМА під її керівництвом.

Політика • 23 жовтня, 12:13 • 178063 перегляди

"Це означає, що мене бояться": голова АРМА Дума вважає, що критика її роботи викликана страхом опонентів

Олена Дума відповіла на звинувачення у політичній заангажованості та зв'язках з держзрадниками. Вона вважає, що критика її роботи на посаді голови АРМА викликана лише страхом опонентів.

Політика • 21 жовтня, 09:59 • 14649 перегляди

Три тижні без громадського контролю: чому діяльність АРМА викликає все більше запитань

Після саморозпуску громадської ради АРМА три тижні працює без зовнішнього контролю. Експерти закликають до незалежного аудиту для підвищення прозорості та ефективності управління арештованими активами.

Політика • 14 жовтня, 13:48 • 140127 перегляди
Ексклюзив

Таємні зустрічі Думи і Писаренка: в АРМА наполягають, що потрапити в їх офіс можна лише через центральний вхід

АРМА стверджує, що вхід до їх офісу можливий лише через центральний вхід з реєстрацією. Агентство заперечує візити екснардепа Писаренка, але експерти сумніваються в політичній незалежності АРМА.

Політика • 8 жовтня, 13:10 • 130103 перегляди
Ексклюзив

Адвокат поставив під сумнів політичну незалежність АРМА і вказав на дивні кадрові рішення

Адвокат Олег Шрам висловив сумніви щодо політичної незалежності АРМА під керівництвом Олени Думи. Він вказав на дивні кадрові рішення та можливі кулуарні впливи на роботу агентства.

Кримінал та НП • 8 жовтня, 08:58 • 105570 перегляди
Ексклюзив

АРМА під керівництвом Думи діє в інтересах певних політичних сил – експерт про її зустрічі з екснардепом Писаренком

Агентство з розшуку активів працює на користь тих, хто контролює його керівництво, вважає експерт Сергій Шабовта. Це призводить до безладу з арештованими активами та неефективності роботи АРМА.

Політика • 7 жовтня, 11:23 • 107660 перегляди
Ексклюзив

Голова АРМА Дума не коментує критику і обирає формальні відповіді замість прозорості

Олена Дума не коментує петицію про її звільнення та критику роботи АРМА. Заступник надав формальну відповідь, уникаючи конкретики щодо звинувачень у непрозорості та можливих зв'язках з проросійськими політиками.

Суспільство • 4 жовтня, 10:05 • 188383 перегляди
Ексклюзив

Політолог назвав ймовірну мету зустрічей екснардепа Писаренка з головою АРМА Думою

Політолог припускає, що екснардеп Писаренко веде переговори з головою АРМА Думою про передачу арештованих активів. АРМА заперечує ці зустрічі, але має "чорні" входи без журналів відвідувань.

Політика • 3 жовтня, 12:37 • 125049 перегляди
Ексклюзив

Підозрілі зв’язки та корупційні схеми: голова АРМА Дума та екснардеп Писаренко ведуть гру за найдорожчі активи?

За інсайдерською інформацією, Валерій Писаренко регулярно проводить зустрічі з Оленою Думою в Агентстві з розшуку і менеджменту активів.

Політика • 1 жовтня, 10:46 • 194843 перегляди

Зеленський розглядає можливість проведення виборів президента у 2025 році - The Economist

The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.

Політика • 26 вересня, 14:26 • 14957 перегляди