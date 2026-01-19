Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 8686 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 14894 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 29382 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 51071 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 41723 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 74554 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 107622 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47892 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 57276 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60630 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині ЗаруцькійPhoto19 січня, 02:25 • 11477 перегляди
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 12019 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 10266 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 7978 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 10378 перегляди
Публікації
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 10692 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 51569 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 90023 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 56368 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 86580 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Марк Карні
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 4780 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 5202 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 19786 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 32481 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 29177 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Техніка
Truth Social

Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко перервано до 20 січня. Суддя вирішив проводити його в закритому режимі, що викликало обурення адвокатів та самої Тимошенко.

Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра

Сьогодні, 19 січня, у ВАКС відбулося засідання у справі народної депутатки та лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, де розглядали клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної. Засідання супроводжувалося перепалками, зокрема через рішення судді проводити закрите засідання, а зрештою суд оголосив перерву до 13:30 20 січня, передає УНН.

Деталі

Під час засідання, Тимошенко заявила, що прокурор нібито знав прізвище головуючого судді ще до того, як система офіційно провела розподіл справи.

Виходить так, що детектив нам оголосив, що ви будете суддею у справі ще тоді, коли ми тільки прийшли. Ми прийшли, і він нам оголосив, що буде суддя Дубас. Як він знав? Документів ще не було створено, тому що ще і допиту не було. Не було взагалі оформлене клопотання, нічого не було, але справа вже була розподілена і вже пан суддя мав цю справу до того, як були документи для того, щоб цю справу можна було розглядати. Це означає, що і минулий склад суду, і цей склад суду є незаконним. І тому всі рішення, які були прийняті внаслідок цього, є незаконними. НАБУ, САП і ВАКС - це є не різні гілки, а це є по суті одна система, яка займається політичними репресіями на замовлення 

- сказала Тимошенко.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про проведення засідання у закритому режимі, аргументуючи це необхідністю захисту таємниці слідства та персональних даних.

У зв’язку з тим, що відомості у цьому клопотанні містять таємницю 

- сказав прокурор.

Суддя підтримав це рішення, водночас адвокати Тимошенко категорично виступали проти цього.

Вважаю за необхідне здійснювати розгляд цього клопотання у закритому судовому засіданні 

- сказав суддя.

Після цього, народний депутат Костянтин Бондарєв почав викрикувати: "Жулік, судилище, ганьба". Нардепа довелося заспокоювати правоохоронцям.

Зрештою суд оголосив перерву до 13:30 20 січня.

Згодом Тимошенко у Facebook написала, що її команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що їм немає чого приховувати.

Мені немає за що навіть виправдовуватися, тому що вся ця справа - це фарс. Але суддя заборонив публічну трансляцію, щоб приховати політичний мотив цієї відверто замовної справи проти мене. Це політична розправа, а не правосуддя. Виконавці цього ганебного замовлення хочуть знищити мене та "Батьківщину", усунути нас від парламентської роботи, бо ми єдині маємо сили, сміливість і достатній професіоналізм, аби захищати інтереси України та українців 

Тимошенко також заявила, що їй збираються у судовому порядку заблокувати рахунки, аби неможливо було сплатити заставу. Таким чином, за її словами, правоохоронці виконують замовлення кинути її за грати, аби знищити "останню команду в парламенті, яка захищає і може захистити Україну".

Як може однією рукою той же самий суддя призначати заставу, і другою рукою блокувати всі можливості цю заставу заплатити 

- заявила Тимошенко.

Нагадаємо

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали запис14.01.26, 11:09 • 14996 переглядiв

Павло Башинський

Політика
Банківська картка
Соціальна мережа
Сутички
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Україна