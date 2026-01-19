Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра

Сьогодні, 19 січня, у ВАКС відбулося засідання у справі народної депутатки та лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, де розглядали клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної. Засідання супроводжувалося перепалками, зокрема через рішення судді проводити закрите засідання, а зрештою суд оголосив перерву до 13:30 20 січня, передає УНН.

Деталі

Під час засідання, Тимошенко заявила, що прокурор нібито знав прізвище головуючого судді ще до того, як система офіційно провела розподіл справи.

Виходить так, що детектив нам оголосив, що ви будете суддею у справі ще тоді, коли ми тільки прийшли. Ми прийшли, і він нам оголосив, що буде суддя Дубас. Як він знав? Документів ще не було створено, тому що ще і допиту не було. Не було взагалі оформлене клопотання, нічого не було, але справа вже була розподілена і вже пан суддя мав цю справу до того, як були документи для того, щоб цю справу можна було розглядати. Це означає, що і минулий склад суду, і цей склад суду є незаконним. І тому всі рішення, які були прийняті внаслідок цього, є незаконними. НАБУ, САП і ВАКС - це є не різні гілки, а це є по суті одна система, яка займається політичними репресіями на замовлення - сказала Тимошенко.

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про проведення засідання у закритому режимі, аргументуючи це необхідністю захисту таємниці слідства та персональних даних.

У зв’язку з тим, що відомості у цьому клопотанні містять таємницю - сказав прокурор.

Суддя підтримав це рішення, водночас адвокати Тимошенко категорично виступали проти цього.

Вважаю за необхідне здійснювати розгляд цього клопотання у закритому судовому засіданні - сказав суддя.

Після цього, народний депутат Костянтин Бондарєв почав викрикувати: "Жулік, судилище, ганьба". Нардепа довелося заспокоювати правоохоронцям.

Зрештою суд оголосив перерву до 13:30 20 січня.

Згодом Тимошенко у Facebook написала, що її команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що їм немає чого приховувати.

Мені немає за що навіть виправдовуватися, тому що вся ця справа - це фарс. Але суддя заборонив публічну трансляцію, щоб приховати політичний мотив цієї відверто замовної справи проти мене. Це політична розправа, а не правосуддя. Виконавці цього ганебного замовлення хочуть знищити мене та "Батьківщину", усунути нас від парламентської роботи, бо ми єдині маємо сили, сміливість і достатній професіоналізм, аби захищати інтереси України та українців написала Тимошенко.

Тимошенко також заявила, що їй збираються у судовому порядку заблокувати рахунки, аби неможливо було сплатити заставу. Таким чином, за її словами, правоохоронці виконують замовлення кинути її за грати, аби знищити "останню команду в парламенті, яка захищає і може захистити Україну".

Як може однією рукою той же самий суддя призначати заставу, і другою рукою блокувати всі можливості цю заставу заплатити - заявила Тимошенко.

Нагадаємо

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

