Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра

Сегодня, 19 января, в ВАКС состоялось заседание по делу народного депутата и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, где рассматривалось ходатайство прокурора САП о наложении ареста на имущество подозреваемой. Заседание сопровождалось перепалками, в частности из-за решения судьи проводить закрытое заседание, а в итоге суд объявил перерыв до 13:30 20 января, передает УНН.

Детали

Во время заседания Тимошенко заявила, что прокурор якобы знал фамилию председательствующего судьи еще до того, как система официально провела распределение дела.

Получается так, что детектив нам объявил, что вы будете судьей по делу еще тогда, когда мы только пришли. Мы пришли, и он нам объявил, что будет судья Дубас. Как он знал? Документов еще не было создано, потому что еще и допроса не было. Не было вообще оформлено ходатайство, ничего не было, но дело уже было распределено и уже господин судья имел это дело до того, как были документы для того, чтобы это дело можно было рассматривать. Это означает, что и прошлый состав суда, и этот состав суда являются незаконными. И поэтому все решения, которые были приняты вследствие этого, являются незаконными. НАБУ, САП и ВАКС - это не разные ветви, а это по сути одна система, которая занимается политическими репрессиями по заказу - сказала Тимошенко.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме, аргументируя это необходимостью защиты тайны следствия и персональных данных.

В связи с тем, что сведения в этом ходатайстве содержат тайну - сказал прокурор.

Судья поддержал это решение, в то время как адвокаты Тимошенко категорически выступали против этого.

Считаю необходимым осуществлять рассмотрение этого ходатайства в закрытом судебном заседании - сказал судья.

После этого народный депутат Константин Бондарев начал выкрикивать: "Жулик, судилище, позор". Нардепа пришлось успокаивать правоохранителям.

В итоге суд объявил перерыв до 13:30 20 января.

Впоследствии Тимошенко в Facebook написала, что ее команда настаивает на максимальной публичности судебного процесса, потому что им нечего скрывать.

Мне не за что даже оправдываться, потому что все это дело - это фарс. Но судья запретил публичную трансляцию, чтобы скрыть политический мотив этого откровенно заказного дела против меня. Это политическая расправа, а не правосудие. Исполнители этого позорного заказа хотят уничтожить меня и "Батькивщину", отстранить нас от парламентской работы, потому что мы единственные имеем силы, смелость и достаточный профессионализм, чтобы защищать интересы Украины и украинцев написала Тимошенко.

Тимошенко также заявила, что ей собираются в судебном порядке заблокировать счета, чтобы невозможно было оплатить залог. Таким образом, по ее словам, правоохранители выполняют заказ бросить ее за решетку, чтобы уничтожить "последнюю команду в парламенте, которая защищает и может защитить Украину".

Как может одной рукой тот же самый судья назначать залог, и второй рукой блокировать все возможности этот залог заплатить - заявила Тимошенко.

Напомним

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

