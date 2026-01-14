Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили запись

Руководителю депутатской фракции парламента сообщено о подозрении, подтвердили в НАБУ и САП, после появления информации, что подозрение получила лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пишет УНН.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины - сообщили в САП.

САП и НАБУ также обнародовали запись разговора фигурантов дела и кадры следственных действий.

Детали

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по внедрению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях - по воздержанию или неучастию в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Досудебное расследование продолжается.

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины"