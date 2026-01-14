Тимошенко отримала підозру - джерела

$43.180.08
13 січня, 19:36 • 24824 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 29310 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 27289 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 30123 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 44896 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 27216 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 30539 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35770 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 51188 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38802 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу FordVideo13 січня, 22:32 • 7712 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя13 січня, 23:03 • 11654 перегляди
Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії14 січня, 00:09 • 5508 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 15643 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення02:27 • 4148 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 3038 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 24824 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 44896 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 38963 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 71934 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Ґренландія
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 16330 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 51455 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 44836 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 49848 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 51434 перегляди
Техніка
Опалення
Financial Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Тимошенко отримала підозру - джерела

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від правоохоронців. Це сталося після обшуків у партійному офісі НАБУ і САП.

Тимошенко отримала підозру - джерела

Лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від правоохоронців, підтвердили УНН джерела.

Деталі

Це сталося після повідомлень про обшуки у партійному офісі "Батьківщини" НАБУ і САП.

Сама Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, водночас відкинувши всі звинувачення.

Доповнення

Пізно ввечері 13 січня у НАБУ і САП повідомили, що "викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України