Тимошенко отримала підозру - джерела

Лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від правоохоронців, підтвердили УНН джерела.

Деталі

Це сталося після повідомлень про обшуки у партійному офісі "Батьківщини" НАБУ і САП.

Сама Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, водночас відкинувши всі звинувачення.

Доповнення

Пізно ввечері 13 січня у НАБУ і САП повідомили, що "викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.