Тимошенко отримала підозру - джерела
Київ • УНН
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від правоохоронців. Це сталося після обшуків у партійному офісі НАБУ і САП.
Деталі
Це сталося після повідомлень про обшуки у партійному офісі "Батьківщини" НАБУ і САП.
Сама Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, водночас відкинувши всі звинувачення.
Доповнення
Пізно ввечері 13 січня у НАБУ і САП повідомили, що "викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.