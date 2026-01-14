В офісі "Батьківщини" Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП - нардеп
Київ • УНН
В офісі політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП після заяви правоохоронців про викриття голови депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів, повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
В офісі Батьківщини майже всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП. Чекаємо на коментарі від правоохоронців та від Юлії Тимошенко
Доповнення
Пізно ввечері 13 січня у НАБУ і САП повідомили, що "викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.