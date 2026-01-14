В офісі "Батьківщини" Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП - нардеп

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13 січня, 19:36 • 23221 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 27867 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 26129 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 28970 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 43131 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 26734 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 30109 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35562 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 51066 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38723 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.9м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 12853 перегляди
Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News13 січня, 21:59 • 7614 перегляди
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу FordVideo13 січня, 22:32 • 6258 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя13 січня, 23:03 • 10655 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 14628 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 1374 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 23222 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 43131 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 37987 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 71052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 15750 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 50906 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 44344 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 49364 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 50963 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

В офісі "Батьківщини" Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП - нардеп

Київ • УНН

 • 136 перегляди

В офісі партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП. Це сталося після заяви правоохоронців про викриття голови депутатської фракції ВР у підкупі нардепів.

В офісі "Батьківщини" Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП - нардеп

В офісі політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП після заяви правоохоронців про викриття голови депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів, повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН

В офісі Батьківщини майже всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП. Чекаємо на коментарі від правоохоронців та від Юлії Тимошенко

- написав нардеп Гончаренко.

Доповнення

Пізно ввечері 13 січня у НАБУ і САП повідомили, що "викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Юлія Тимошенко
Олексій Гончаренко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України