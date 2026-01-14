В офісі "Батьківщини" Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП - нардеп

В офісі політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко всю ніч тривали слідчі дії НАБУ та САП після заяви правоохоронців про викриття голови депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів, повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

