В офисе "Батькивщины" Тимошенко всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП - нардеп

В офисе политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП после заявления правоохранителей о разоблачении главы депутатской фракции ВР в подкупе нардепов за голосование конкретных законопроектов, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

В офисе Батькивщины почти всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП. Ждем комментариев от правоохранителей и от Юлии Тимошенко - написал нардеп Гончаренко.

Дополнение

Поздно вечером 13 января в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов". Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.