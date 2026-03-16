Кейт Гоули создала мир «Франкенштейна» и получила Оскар за лучший дизайн костюмов

Художница по костюмам Кейт Хоули получила Оскар в категории "Лучший дизайн костюмов" за работу над фильмом Франкенштейн. Ее костюмы отметили за сочетание художественной точности, атмосферы и глубокого понимания персонажей, что создало уникальный визуальный мир ленты, сообщает УНН.

Детали

В этом году среди номинантов также были Дебора Линн Скотт (Аватар: Огонь и пепел), Маглося Турзанская (Гамнет), Мияко Белицци (Марти Суприм) и Рут Э. Картер (Грешники).

Жюри Киноакадемии оценивает не только эстетику костюмов, но и их концептуальную целостность - от исторической и культурной точности до высокого технического мастерства. В таких фильмах одежда персонажей становится важным средством раскрытия характеров и дополняет общую визуальную стилистику картины.

Напомним

Ранее мы писали, что 75-летняя актриса Эми Мэдиган опередила Эль Фаннинг и других конкуренток на 98-й премии "Оскар". Артистка получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана.

