Оскар-2026 – когда и где объявят лауреатов главной кинопремии года и где смотреть в Украине

В воскресенье, 15 марта, Американская академия кинематографических искусств и наук объявит лауреатов 98-й премии "Оскар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт события.

Детали

Церемония состоится в театре Dolby Theatre at Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе и отметит фильмы, вышедшие в прокат в 2025 году.

Трансляция начнется в прямом эфире на телеканале ABC, а также будет доступна на платформе Hulu. Шоу стартует в 19:00 по местному времени (2:00 по Киеву), а официальная прямая трансляция с красной дорожки начнется за полчаса до этого.

Ведущим 98-й церемонии станет американский комик и телеведущий Конан О’Брайен. Торжества будут транслироваться более чем в 200 странах мира.

Что известно о премии "Оскар" в 2026 году

Номинантов на "Оскар-2026" Академия объявила 22 января. Всего награды будут вручаться в 24 категориях. Финальный этап голосования членов Академии завершился 5 марта, после чего организаторы перешли к подготовке непосредственно к церемонии награждения.

Среди главных претендентов на премию "Оскар-2026" в категории "Лучший актер" называют Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Одна битва за другой", Итана Хоука за фильм "Голубая луна", Тимоти Шаламе за "Марти Суприм. Гений комбинаций", Майкла Б. Джордана за "Грешники" и Вагнера Моуру за "Тайный агент".

В категории "Лучший фильм" среди основных номинантов фигурируют "Бугония", "F1: Фильм", "Гамнет", "Марти Суприм. Гений комбинаций", "Одна битва за другой", "Франкенштейн", "Тайный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники" и "Поезд во снах". На звание лучшей актрисы претендуют Эмма Стоун за "Бугонию", Джесси Бакли за "Гамнет", Роуз Бирн за фильм "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила", Кейт Хадсон за "Песню любви" и Ренате Рейнсве за "Сентиментальную ценность".

В номинации "Лучшая актриса второго плана" представлены Эль Фаннинг и Инга Ибсдоттер Лиллеас за роль в "Сентиментальной ценности", Эми Мэдиган за роль в "Оружии", Вунми Мосаку за игру в "Грешниках" и Теяна Тейлор за роль в фильме "Одна битва за другой".

Среди претендентов на награду за лучшую мужскую роль второго плана называют Бенисио дель Торо и Шона Пенна ("Одна битва за другой", Джейкоба Элорди ("Франкенштейн"), Делроя Линдо ("Грешники") и Стеллана Скарсгарда ("Сентиментальная ценность").

За награду в категории "Лучшая режиссура" будут соревноваться Пол Томас Андерсон за "Одну битву за другой", Райан Куглер за "Грешников", Джош Сафди за "Марти Суприм. Гений комбинаций", Йоахим Триер за "Сентиментальную ценность" и Хлои Чжао за "Гамнет".

В категории "Лучший международный полнометражный фильм" среди номинантов называют фильмы "Это был просто несчастный случай", "Сентиментальная ценность", "Сират", "Тайный агент" и "Голос Хинд Раджаб".

Где и когда посмотреть церемонию награждения в Украине

В Украине церемонию "Оскар-2026" можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Суспільне Культура" или онлайн на сайте.

По киевскому времени трансляция будет проходить так:

• в 23:00 начнется предшоу;

• в 00:30 стартует показ красной дорожки;

• в 01:00 начнется сама церемония награждения.

Комментировать событие будет актер Алексей Гнатковский.

