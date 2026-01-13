$43.260.18
19:36 • 4700 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 8626 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 14655 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17829 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26998 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22533 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26091 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33521 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49597 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37448 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Правоохоронці викрили голову депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

НАБУ і САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради, який пропонував нардепам неправомірну вигоду. Це стосувалося голосування за або проти конкретних законопроєктів.

Правоохоронці викрили голову депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів

НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування конкретних законопроєктів. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів

- йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У САП обіцяють деталі повідомити згодом.

Нагадаємо

В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад–грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України