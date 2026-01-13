Правоохоронці викрили голову депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів

НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування конкретних законопроєктів. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

