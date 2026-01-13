Правоохоронці викрили голову депутатської фракції ВР у підкупі нардепів за голосування конкретних законопроєктів
Київ • УНН
НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів за голосування конкретних законопроєктів. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.
Деталі
НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
У САП обіцяють деталі повідомити згодом.
Нагадаємо
В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад–грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру.