Правоохранители разоблачили главу депутатской фракции ВР в подкупе нардепов за голосование конкретных законопроектов

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 5000 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 8864 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 14749 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17929 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 27160 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22558 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26115 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33538 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49606 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37449 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио13 января, 11:09 • 5124 просмотра
Военный преступник с позывным "Алтай" получил пожизненное за казнь украинских защитников - ГенпрокурорVideo13 января, 11:43 • 3486 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto13 января, 14:28 • 13102 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 8206 просмотра
Завтра свет будут выключать по всей Украине16:58 • 5462 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 5014 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 27165 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 30673 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 64386 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 59228 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 8376 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 47016 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40919 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 46036 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47736 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фильм

Правоохранители разоблачили главу депутатской фракции ВР в подкупе нардепов за голосование конкретных законопроектов

Киев • УНН

 • 156 просмотра

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады, который предлагал нардепам неправомерную выгоду. Это касалось голосования за или против конкретных законопроектов.

Правоохранители разоблачили главу депутатской фракции ВР в подкупе нардепов за голосование конкретных законопроектов

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование конкретных законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов

- говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В САП обещают детали сообщить позже.

Напомним

В Украине разоблачили группу нардепов на организации системного получения взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. Сейчас им объявлено о подозрении.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада