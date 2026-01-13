Правоохранители разоблачили главу депутатской фракции ВР в подкупе нардепов за голосование конкретных законопроектов
Киев • УНН
НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов за голосование конкретных законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Детали
НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов
Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
В САП обещают детали сообщить позже.
Напомним
В Украине разоблачили группу нардепов на организации системного получения взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. Сейчас им объявлено о подозрении.