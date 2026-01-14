Тимошенко получила подозрение - источники

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утром получила подозрение от правоохранителей, подтвердили УНН источники.

Детали

Это произошло после сообщений об обысках в партийном офисе "Батькивщины" НАБУ и САП.

Сама Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, в то же время отвергнув все обвинения.

Дополнение

Поздно вечером 13 января в НАБУ и САП сообщили, что "разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов". Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.