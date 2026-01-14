Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини"

Лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, водночас відкинувши всі звинувачення, про що написала у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. (...) Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", - написала Тимошенко.

