Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины"

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, в то же время отвергнув все обвинения, о чем написала в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. (...) Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - написала Тимошенко.

