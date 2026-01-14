Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины"
Киев • УНН
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, которые продолжались всю ночь. Она отвергла обвинения, заявив, что изъяли только ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, в то же время отвергнув все обвинения, о чем написала в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. (...) Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - написала Тимошенко.
В офисе "Батькивщины" Тимошенко всю ночь продолжались следственные действия НАБУ и САП - нардеп14.01.26, 09:30 • 896 просмотров