Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали запис

ukenru
08:52 • 2814 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 6358 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 31483 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 34186 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 31092 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 33265 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50451 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28354 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31599 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36406 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії14 січня, 00:09 • 11217 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 19338 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 9490 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 11998 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 7404 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 12213 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 31496 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50459 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 42388 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 75065 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Олексій Гончаренко
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Кривий Ріг
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 18088 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 53124 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 46350 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 51279 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 52791 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали запис

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали запис

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру, підтвердили у НАБУ та САП, після появи інформації, що підозру отримала лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, пише УНН.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України

- повідомили у САП.

САП та НАБУ також оприлюднили запис розмови фігурантів справи та кадри слідчих дій.

Деталі

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування триває.

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини"14.01.26, 10:01 • 1454 перегляди

Юлія Шрамко

