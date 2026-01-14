Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали запис

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру, підтвердили у НАБУ та САП, після появи інформації, що підозру отримала лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, пише УНН.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України - повідомили у САП.

САП та НАБУ також оприлюднили запис розмови фігурантів справи та кадри слідчих дій.

Деталі

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування триває.

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини"