Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко

Фото: офіційний сайт "Батьківщини"

У п’ятницю, 16 січня, в залі Вищого антикорупційного суду відбулося засідання з обрання запобіжного заходу нардепці, лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Політикиню підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам, проте сама Тимошенко перетворила судове засідання на майданчик для нищівної критики антикорупційних органів.

У підсумку Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн грн, тоді як обвинувачення просило 50 млн грн.

"НАБУ - це дешеве піар-агентство"

Засідання розпочалося з емоційних заяв підозрюваної. Юлія Тимошенко не стримувалася у висловах, характеризуючи роботу детективів. За її словами, справа проти неї є повністю сфабрикованою та політично вмотивованою.

Дуже прикро, що НАБУ перетворилося на дешеве PR-агентство. Ще немає ні вироків, ні якихось обвинувачень, нічого, вже НАБУ скинули (опублікували – ред.) всі матеріали справи, скинули всі закриті матеріали, які в принципі нам заборонили поширювати, це просто дивно. Я вже не говорю про презумпцію невинуватості. Про це навіть смішно говорити при такій роботі НАБУ. Це дешеве PR-агентство, яке має на меті не правосуддя і не справедливість", - зазначила Тимошенко на початку засідання.

Лінія захисту Тимошенко: звинувачення у провокаціях

Тимошенко та її захист зробили ставку на дискредитацію ключових фігурантів справи. Зокрема, лідерка "Батьківщини" відкрито звинуватила народного депутата Ігоря Копитіна (хоча саме обвинувачення називало фігуранта псевдонімом "депутат Мазур" і його справжньої особи не розкривало) у співпраці з НАБУ та підготовці провокацій проти неї. Вона стверджує, що вся справа базується на свідченнях людей, які мають власну вигоду від її переслідування.

"Копитін напросився до мене на одну-дві-три зустрічі і сказав, що більше не хоче бути у фракції "Слуга народу", не хоче більше працювати з більшістю і президентом (України – ред.) І він багато разів пропонував співпрацю", – сказала Тимошенко.

Очільниця "Батьківщини" підтвердила факт самої розмови, проте наголосила, що предметом обговорення була виключно робота у парламенті. Фрагменти запису, що стосуються пропозиції хабаря за лояльне голосування, політикиня назвала "компіляцією".

"Я чітко заявляю, що Копитін для того, щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності, передав (запис розмови – ред.) НАБУ або зробив усе, щоб це було скомпільовано", – додала вона.

"Ми втратили управління країною": стара мантра Тимошенко про колонізацію

Відбиваючись від підозр НАБУ, Тимошенко перейшла до масштабної критики сучасної державної моделі, повернувшись до своєї перевіреної часом тези про втрату суб’єктності України. Вона заявила, що справа проти неї - це лише частина плану із придушення опозиції, яка заважає "зовнішньому управлінню".

"Нам кажуть, що ми можемо захищати весь світ від навали, яка йде на Європу, але управляти своєю країною ми не можемо. І ми нею не управляємо. Нацбанк виведений з-під контролю президента і парламенту. Наші національні корпорації - Енергоатом, Укрзалізниця, Укрпошта, державні банки - віддані під управління іноземних наглядових рад. Це реальна гібридна колонізація", - заявила Тимошенко з трибуни суду.

На думку підозрюваної, державні підприємства перетворили на акціонерні товариства за "антиконституційними законами", не порадившись із народом, а сама вона є ледь не останньою перепоною на шляху цього процесу.

Атмосфера під час судового засідання

Атмосфера судового засідання була напруженою, але водночас далекою від суто формальної. Обговорення процесуальних питань супроводжувалося іронічними зауваженнями, жартами та емоційними репліками, які неодноразово викликали у залі сміх і оплески. Через це судовий розгляд часом більше нагадував жваву публічну дискусію з політичним підтекстом, ніж стриманий і сухий юридичний процес.

Адвокат Тимошенко заперечував щодо обов’язку носіння електронного браслету. Він зазначив, що: "Тимошенко – жінка і жіноче взуття відрізняється від чоловічого. Взимку на морозі ходити у взутті, яке не можна носити, ще й з браслетом - це фактично є катуванням". Юлія Тимошенко при цьому іронічно посміхалася, під час обговорення "аксесуару".

Суддя ВАКС Віталій Дубас неодноразово іронізував, викликаючи в залі сміх та оплески. Обговорюючи позицію прокурорів, які наполягали, що за пересуванням підозрюваної мають стежити поліцейські навіть під час її закордонних відряджень, він відреагував так: "Наші поліцейські із задоволенням поїдуть за кордон. Без супроводу".

Ця репліка прозвучала як прозорий сарказм і прямий натяк на реалії сьогодення: інколи самих правоохоронців доводиться стримувати від бажання виїхати з країни, тоді як у цьому випадку їм фактично пропонують цілком законний привід для перетину кордону.

Ще один кумедний епізод засідання. Сторона захисту поставила під сумнів саму логіку визначення застави у 50 мільйонів гривень. Адвокат звернув увагу, що слідчий обґрунтовував цю суму підрахунком сукупних доходів Юлії Тимошенко та її чоловіка з 1998 року до теперішнього часу. Водночас захист наголошував: такий підхід є некоректним, адже розмір застави не може автоматично виводитися з доходів за десятиліття й не враховує реальні обставини справи.

Коментуючи цю дискусію, суддя Віталій Дубас з іронією зауважив: "Якщо суд приймає рішення про заставу – неважливо, в якому розмірі, – вона буде внесена будь-якою особою. У нас вносять і сусіди, і знайомі, і друзі, і коханки, і коханці, і адвокати, до речі, також люблять вносити"

Своєю чергою Юлія Тимошенко у суді дозволила собі надемоційну заяву, поставивши під сумнів законність перебування прокурора на посаді та його кваліфікацію.

"Ви реально пройшли конкурс у САП? Чи ви його купили?" - звернулася Тимошенко до прокурора.

Вона також наголосила, що дії сторони обвинувачення мають ознаки виконання політичного замовлення: "Таких прокурорів треба саджати, тому що він виконує політичне замовлення, а не здійснює правосуддя".

Різка заява Юлії Тимошенко була реакцією не на абстрактні звинувачення, а на конкретні дії сторони обвинувачення під час судового процесу.

По-перше, на ігнорування результатів перевірок НАЗК. За словами захисту, прокурор фактично відкинув документи та декларації, які офіційно перевірялися НАЗК і до яких не було встановлено жодних претензій, але водночас долучав до справи вибіркові матеріали, що не проходили повноцінної антикорупційної перевірки.

По-друге, на спосіб формування доказової бази. Прокурор, за твердженням захисту, самостійно добирав декларації та документи, намагаючись створити потрібну версію обвинувачення, а не довести наявність конкретного складу злочину.

По-третє, на використання вироку судді Родіона Кірєєва як доказу. Долучення до матеріалів справи рішення судді, який ухвалював вирок проти Тимошенко у 2011 році за часів Януковича.

Також Юлія Тимошенко емоційно попросила суд не застосовувати до неї жодних запобіжних заходів, зокрема не обмежувати її у спілкуванні з народними депутатами. Вона вважає, що це унеможливить виконання її депутатських повноважень, оскільки робота у Верховній Раді передбачає постійну взаємодію з колегами. За її словами, вона бажає захищати народ та продовжувати ефективну роботу.

"Хочу попросити вас не застосовувати жодних запобіжних заходів. Стоячи перед вами, я запевняю, що я не пропущу жодного запрошення, адже для мене це справа честі - вивести цих людей на чисту воду. І я, ми обов’язково доб’ємося проведення незалежної експертизи цих записів (плівок НАБУ - ред.), адже вони є сфальшованими", — сказала нардепка.

Реакція Тимошенко на обрання запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн грн, тоді як обвинувачення просило 50 млн грн. Обов'язку носити славнозвісний електронний браслет немає.

Окрім цього, суд поклав на нардепку такі процесуальні зобов'язання:

прибувати до детективів НАБУ за кожним їхнім викликом;

не виїжджати за межі Київської області без дозволу детективів НАБУ;

повідомляти детективів про зміну свого місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Після оголошення судом рішення щодо запобіжного заходу Юлія Тимошенко виступила із заявою, в якій різко розкритикувала дії сторони обвинувачення та саму суть висунутих їй підозр. За її словами, кримінальне переслідування фактично ґрунтується на її політичній і парламентській діяльності.

"Мені інкримінується парламентська діяльність як злочин", — наголосила Тимошенко.

Крім того, народна депутатка заявила, що не погоджується з рішенням суду і має намір оскаржити його в апеляційному порядку.

Що маємо у підсумку?

Рішення ВАКС - застава нижча, ніж вимагало обвинувачення, і відмова від електронного браслета – виглядає певним компромісом. Рішення не підтвердило риторику Тимошенко про "репресії", але й не зняло питань стосовно обґрунтованості підозри. Це залишає простір для подальшої політичної та юридичної інтерпретації з обох боків - як з боку захисту, так і з боку антикорупційних органів. У підсумку справа Тимошенко - це черговий тест для антикорупційної системи на здатність діяти переконливо, процесуально бездоганно і без політичного підтексту.