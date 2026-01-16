Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко

Фото: официальный сайт "Батькивщины"

В пятницу, 16 января, в зале Высшего антикоррупционного суда состоялось заседание по избранию меры пресечения народному депутату, лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Политика подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам, однако сама Тимошенко превратила судебное заседание в площадку для сокрушительной критики антикоррупционных органов.

В итоге Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн грн, тогда как обвинение просило 50 млн грн.

"НАБУ - это дешевое пиар-агентство"

Заседание началось с эмоциональных заявлений подозреваемой. Юлия Тимошенко не сдерживалась в выражениях, характеризуя работу детективов. По ее словам, дело против нее является полностью сфабрикованным и политически мотивированным.

Очень жаль, что НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство. Еще нет ни приговоров, ни каких-либо обвинений, ничего, уже НАБУ сбросило (опубликовало – ред.) все материалы дела, сбросило все закрытые материалы, которые в принципе нам запретили распространять, это просто странно. Я уже не говорю о презумпции невиновности. Об этом даже смешно говорить при такой работе НАБУ. Это дешевое PR-агентство, которое имеет целью не правосудие и не справедливость", - отметила Тимошенко в начале заседания.

Линия защиты Тимошенко: обвинения в провокациях

Тимошенко и ее защита сделали ставку на дискредитацию ключевых фигурантов дела. В частности, лидер "Батькивщины" открыто обвинила народного депутата Игоря Копытина (хотя само обвинение называло фигуранта псевдонимом "депутат Мазур" и его настоящей личности не раскрывало) в сотрудничестве с НАБУ и подготовке провокаций против нее. Она утверждает, что все дело базируется на показаниях людей, которые имеют собственную выгоду от ее преследования.

"Копытин напросился ко мне на одну-две-три встречи и сказал, что больше не хочет быть во фракции "Слуга народа", не хочет больше работать с большинством и президентом (Украины – ред.) И он много раз предлагал сотрудничество", – сказала Тимошенко.

Глава "Батькивщины" подтвердила факт самого разговора, однако подчеркнула, что предметом обсуждения была исключительно работа в парламенте. Фрагменты записи, касающиеся предложения взятки за лояльное голосование, политик назвала "компиляцией".

"Я четко заявляю, что Копытин для того, чтобы освободить себя от уголовной ответственности, передал (запись разговора – ред.) НАБУ или сделал все, чтобы это было скомпилировано", – добавила она.

Фото: официальный сайт "Батькивщины"

"Мы потеряли управление страной": старая мантра Тимошенко о колонизации

Отбиваясь от подозрений НАБУ, Тимошенко перешла к масштабной критике современной государственной модели, вернувшись к своему проверенному временем тезису о потере субъектности Украины. Она заявила, что дело против нее - это лишь часть плана по подавлению оппозиции, которая мешает "внешнему управлению".

"Нам говорят, что мы можем защищать весь мир от нашествия, которое идет на Европу, но управлять своей страной мы не можем. И мы ею не управляем. Нацбанк выведен из-под контроля президента и парламента. Наши национальные корпорации - Энергоатом, Укрзализныця, Укрпочта, государственные банки - отданы под управление иностранных наблюдательных советов. Это реальная гибридная колонизация", - заявила Тимошенко с трибуны суда.

По мнению подозреваемой, государственные предприятия превратили в акционерные общества по "антиконституционным законам", не посоветовавшись с народом, а сама она является едва ли не последней преградой на пути этого процесса.

Фото: официальный сайт "Батькивщины"

Атмосфера во время судебного заседания

Атмосфера судебного заседания была напряженной, но в то же время далекой от сугубо формальной. Обсуждение процессуальных вопросов сопровождалось ироничными замечаниями, шутками и эмоциональными репликами, которые неоднократно вызывали в зале смех и аплодисменты. Из-за этого судебное разбирательство порой больше напоминало оживленную публичную дискуссию с политическим подтекстом, чем сдержанный и сухой юридический процесс.

Адвокат Тимошенко возражал относительно обязанности ношения электронного браслета. Он отметил, что: "Тимошенко – женщина и женская обувь отличается от мужской. Зимой на морозе ходить в обуви, которую нельзя носить, еще и с браслетом - это фактически является пыткой". Юлия Тимошенко при этом иронично улыбалась, во время обсуждения "аксессуара".

Судья ВАКС Виталий Дубас неоднократно иронизировал, вызывая в зале смех и аплодисменты. Обсуждая позицию прокуроров, которые настаивали, что за передвижением подозреваемой должны следить полицейские даже во время ее заграничных командировок, он отреагировал так: "Наши полицейские с удовольствием поедут за границу. Без сопровождения".

Эта реплика прозвучала как прозрачный сарказм и прямой намек на реалии сегодняшнего дня: иногда самих правоохранителей приходится сдерживать от желания выехать из страны, тогда как в этом случае им фактически предлагают вполне законный повод для пересечения границы.

Еще один забавный эпизод заседания. Сторона защиты поставила под сомнение саму логику определения залога в 50 миллионов гривен. Адвокат обратил внимание, что следователь обосновывал эту сумму подсчетом совокупных доходов Юлии Тимошенко и ее мужа с 1998 года до настоящего времени. В то же время защита подчеркивала: такой подход некорректен, ведь размер залога не может автоматически выводиться из доходов за десятилетия и не учитывает реальные обстоятельства дела.

Комментируя эту дискуссию, судья Виталий Дубас с иронией заметил: "Если суд принимает решение о залоге – неважно, в каком размере, – он будет внесен любым лицом. У нас вносят и соседи, и знакомые, и друзья, и любовницы, и любовники, и адвокаты, кстати, тоже любят вносить"

В свою очередь Юлия Тимошенко в суде позволила себе сверхэмоциональное заявление, поставив под сомнение законность пребывания прокурора на должности и его квалификацию.

"Вы реально прошли конкурс в САП? Или вы его купили?" - обратилась Тимошенко к прокурору.

Она также подчеркнула, что действия стороны обвинения имеют признаки выполнения политического заказа: "Таких прокуроров надо сажать, потому что он выполняет политический заказ, а не осуществляет правосудие".

Резкое заявление Юлии Тимошенко было реакцией не на абстрактные обвинения, а на конкретные действия стороны обвинения во время судебного процесса.

Во-первых, на игнорирование результатов проверок НАПК. По словам защиты, прокурор фактически отбросил документы и декларации, которые официально проверялись НАПК и к которым не было установлено никаких претензий, но в то же время приобщал к делу выборочные материалы, не проходившие полноценной антикоррупционной проверки.

Во-вторых, на способ формирования доказательной базы. Прокурор, по утверждению защиты, самостоятельно подбирал декларации и документы, пытаясь создать нужную версию обвинения, а не доказать наличие конкретного состава преступления.

В-третьих, на использование приговора судьи Родиона Киреева в качестве доказательства. Приобщение к материалам дела решения судьи, который выносил приговор против Тимошенко в 2011 году во времена Януковича.

Также Юлия Тимошенко эмоционально попросила суд не применять к ней никаких мер пресечения, в частности не ограничивать ее в общении с народными депутатами. Она считает, что это сделает невозможным выполнение ее депутатских полномочий, поскольку работа в Верховной Раде предусматривает постоянное взаимодействие с коллегами. По ее словам, она желает защищать народ и продолжать эффективную работу.

"Хочу попросить вас не применять никаких мер пресечения. Стоя перед вами, я уверяю, что я не пропущу ни одного приглашения, ведь для меня это дело чести - вывести этих людей на чистую воду. И я, мы обязательно добьемся проведения независимой экспертизы этих записей (пленок НАБУ - ред.), ведь они сфальсифицированы", — сказала нардеп.

Фото: официальный сайт "Батькивщины"

Реакция Тимошенко на избрание меры пресечения

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн грн, тогда как обвинение просило 50 млн грн. Обязанности носить знаменитый электронный браслет нет.

Кроме этого, суд возложил на нардепа такие процессуальные обязательства:

прибывать к детективам НАБУ по каждому их вызову;

не выезжать за пределы Киевской области без разрешения детективов НАБУ;

сообщать детективам об изменении своего места жительства или работы;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц.

После объявления судом решения о мере пресечения Юлия Тимошенко выступила с заявлением, в котором резко раскритиковала действия стороны обвинения и саму суть выдвинутых ей подозрений. По ее словам, уголовное преследование фактически основывается на ее политической и парламентской деятельности.

"Мне инкриминируется парламентская деятельность как преступление", — подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, народный депутат заявила, что не согласна с решением суда и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

Фото: официальный сайт "Батькивщины"

Что имеем в итоге?

Решение ВАКС - залог ниже, чем требовало обвинение, и отказ от электронного браслета – выглядит определенным компромиссом. Решение не подтвердило риторику Тимошенко о "репрессиях", но и не сняло вопросов относительно обоснованности подозрения. Это оставляет простор для дальнейшей политической и юридической интерпретации с обеих сторон - как со стороны защиты, так и со стороны антикоррупционных органов. В итоге дело Тимошенко - это очередной тест для антикоррупционной системы на способность действовать убедительно, процессуально безупречно и без политического подтекста.