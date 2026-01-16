НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді

Національне антикорупційне бюро України перетворилося на дешеве піар-агентство і розголошує закриті матеріали кримінального провадження. Про це під час засідання Вищого антикорупційного суду заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, пише УНН.

ВАКС у пʼятницю розпочав розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко у вигляді 50 млн грн застави.

"Дуже прикро, що НАБУ перетворилося на дешеве PR-агентство. Ще немає ні вироків, ні якихось обвинувачень, нічого, вже НАБУ скинули (опублікували – ред.) всі матеріали справи, скинули всі закриті матеріали, які в принципі нам заборонили поширювати, це просто дивно. Я вже не говорю про презумпцію невинуватості. Про це навіть смішно говорити при такій роботі НАБУ. Це дешеве PR-агентство, яке має на меті не правосуддя і не справедливість", - зазначила Тимошенко на початку засідання.

За словами Тимошенко, мета "інформаційного шабашу, який влаштувало НАБУ" - дискредитувати її ім’я і зробити так, щоб вона не могла працювати.

Доповнення

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).