НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде

Национальное антикоррупционное бюро Украины превратилось в дешевое пиар-агентство и разглашает закрытые материалы уголовного производства. Об этом во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пишет УНН.

ВАКС в пятницу начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Юлии Тимошенко в виде 50 млн грн залога.

"Очень жаль, что НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство. Еще нет ни приговоров, ни каких-либо обвинений, ничего, уже НАБУ сбросили (опубликовали – ред.) все материалы дела, сбросили все закрытые материалы, которые в принципе нам запретили распространять, это просто странно. Я уже не говорю о презумпции невиновности. Об этом даже смешно говорить при такой работе НАБУ. Это дешевое PR-агентство, которое имеет целью не правосудие и не справедливость", - отметила Тимошенко в начале заседания.

По словам Тимошенко, цель "информационного шабаша, который устроило НАБУ" - дискредитировать ее имя и сделать так, чтобы она не могла работать.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно введения системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).