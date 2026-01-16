НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1094 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 6788 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 14704 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 25945 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 31739 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 67237 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 77570 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39250 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34925 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54273 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 7680 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 11266 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 4628 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 10357 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 6382 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 19585 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 52008 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 67237 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 77570 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 64918 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 12843 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25404 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 46930 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80520 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71292 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Truth Social

НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Национальное антикоррупционное бюро Украины превратилось в дешевое пиар-агентство и разглашает закрытые материалы уголовного производства. Об этом во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде

Национальное антикоррупционное бюро Украины превратилось в дешевое пиар-агентство и разглашает закрытые материалы уголовного производства. Об этом во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пишет УНН.

ВАКС в пятницу начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Юлии Тимошенко в виде 50 млн грн залога.

"Очень жаль, что НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство. Еще нет ни приговоров, ни каких-либо обвинений, ничего, уже НАБУ сбросили (опубликовали – ред.) все материалы дела, сбросили все закрытые материалы, которые в принципе нам запретили распространять, это просто странно. Я уже не говорю о презумпции невиновности. Об этом даже смешно говорить при такой работе НАБУ. Это дешевое PR-агентство, которое имеет целью не правосудие и не справедливость", - отметила Тимошенко в начале заседания.

По словам Тимошенко, цель "информационного шабаша, который устроило НАБУ" - дискредитировать ее имя и сделать так, чтобы она не могла работать.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами относительно введения системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Лилия Подоляк

Политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина