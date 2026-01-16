$43.180.08
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 15377 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 14721 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 15617 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 16877 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19453 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 27662 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32154 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25742 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35980 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Графіки відключень електроенергії
Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Лідерка фракції "Батьківщина" у Верховній Раді назвала слідчі дії і суд щодо неї "політичним кілерством".

Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду

Лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко заявила, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду України в апеляційній інстанції. Про це вона заявила в коментарі українським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Ми в апеляційному суді будемо знову доводити: все, що робиться - це політичне кілерство, політична розправа напередодні виборів внаслідок моєї політичної позиції. Це не будь-яка боротьба з корупцією і не будь-яке правосуддя, що зараз тут відбувалося. Шкода, що це так

- заявила нардепка.

Нагадаємо

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень. Водночас обвинувачення просило заставу у розмірі 50 млн гривень.

До того НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці "Батьківщина" у Верховній Раді 14 січня.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України