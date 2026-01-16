Вирок Тимошенко: нардеп заявила, що оскаржуватиме рішення суду
Київ • УНН
Лідерка фракції "Батьківщина" у Верховній Раді назвала слідчі дії і суд щодо неї "політичним кілерством".
Лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко заявила, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду України в апеляційній інстанції. Про це вона заявила в коментарі українським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Ми в апеляційному суді будемо знову доводити: все, що робиться - це політичне кілерство, політична розправа напередодні виборів внаслідок моєї політичної позиції. Це не будь-яка боротьба з корупцією і не будь-яке правосуддя, що зараз тут відбувалося. Шкода, що це так
Нагадаємо
У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень. Водночас обвинувачення просило заставу у розмірі 50 млн гривень.
До того НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці "Батьківщина" у Верховній Раді 14 січня.