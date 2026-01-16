Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда
Киев • УНН
Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде назвала следственные действия и суд в отношении нее "политическим киллерством".
Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что будет оспаривать решение Высшего антикоррупционного суда Украины в апелляционной инстанции. Об этом она заявила в комментарии украинским СМИ, передает УНН.
Детали
Мы в апелляционном суде будем снова доказывать: все, что делается - это политическое киллерство, политическая расправа накануне выборов вследствие моей политической позиции. Это не какая-либо борьба с коррупцией и не какое-либо правосудие, что сейчас здесь происходило. Жаль, что это так
Напомним
В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн гривен. В то же время обвинение просило залог в размере 50 млн гривен.
До этого НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице "Батькивщины" в Верховной Раде 14 января.