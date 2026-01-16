Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что будет оспаривать решение Высшего антикоррупционного суда Украины в апелляционной инстанции. Об этом она заявила в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

Мы в апелляционном суде будем снова доказывать: все, что делается - это политическое киллерство, политическая расправа накануне выборов вследствие моей политической позиции. Это не какая-либо борьба с коррупцией и не какое-либо правосудие, что сейчас здесь происходило. Жаль, что это так