Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн грн, тоді як обвинувачення просило 50 млн грн. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.
Вищий антикорупційний суд визначив для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як сторона обвинувачення просила заставу у 50 млн грн, пише УНН.
Суд постановив задовольнити частково клопотання, застосувати до Тимошенко Юлії Володимирівни запобіжний захід у вигляді застави ... у грошовому еквіваленті 33 млн 280 тис. грн
Також на Тимошенко судом покладено низку обов'язків.
Нагадаємо
Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн грн.
НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.
За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".
"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).