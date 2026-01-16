$43.180.08
12:36 • 138 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 644 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 5386 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 8326 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 12277 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 21065 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 26049 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 24071 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34540 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37617 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 15383 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 18839 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 16361 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 16018 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 11401 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 27725 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 59877 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 77732 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 87226 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 71551 просмотра
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Львовская область
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 3328 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 16388 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 28596 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 49917 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 83458 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка

Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн грн, тогда как обвинение просило 50 млн грн. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн

Высший антикоррупционный суд определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как сторона обвинения просила залог в 50 млн грн, пишет УНН.

Суд постановил удовлетворить частично ходатайство, применить к Тимошенко Юлии Владимировне меру пресечения в виде залога ... в денежном эквиваленте 33 млн 280 тыс. грн

- сказал следственный судья.

Также на Тимошенко судом возложен ряд обязанностей.

Напомним

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины