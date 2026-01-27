$43.130.01
08:29 • 2296 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 6348 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 24285 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68216 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 41992 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 46566 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 39423 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 62462 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30157 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67626 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко.

Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко

Партія "Єдиний національний рух" (United National Movement), одна з найбільших і найвпливовіших опозиційних політичних сил Грузії, заснована експрезидентом країни Міхеїлом Саакашвілі, — заявила про занепокоєння можливими ознаками несправедливого ставлення до лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Про це йдеться в заяві партії на Facebook, пише УНН.

У заяві партії зазначається, що UNM має багаторічні відносини з Тимошенко, яку там називають патріоткою України та відомим міжнародним лідером. Грузинська політична сила закликала до максимально прозорого та справедливого розгляду справи.

"Ми бачимо тривожні ознаки можливого несправедливого ставлення до неї і закликаємо до максимально прозорого та справедливого розгляду", — йдеться у заяві.

"Єдиний національний рух" також висловлює впевненість, що Юлію Тимошенко буде виправдано, і вона й надалі робитиме внесок у добробут українців. У заяві наголошується, що Україна потребує її "вільної та в безпеці", без подальших перешкод.

Нагадаємо, "Єдиний національний рух" — ключова опозиційна сила в Грузії, яка традиційно декларує проєвропейський курс, підтримку демократичних інституцій і верховенства права. Партія неодноразово виступала з міжнародними заявами на захист політиків, яких вважає жертвами політично вмотивованого переслідування, зокрема у справах, що мають резонанс за межами окремих держав.

У понеділок, 26 січня, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що аудіоматеріали НАБУ, які фігурують у її справі, є результатом монтажу та постпродакшену. Під час судового засідання політик послалася на висновки незалежної експертизи, яка виявила сліди стороннього втручання в аудіодоріжки.

Лілія Подоляк

Політика
Соціальна мережа
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Грузія
Міхеіл Саакашвілі