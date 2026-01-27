Ведущая оппозиционная партия Грузии выразила поддержку Юлии Тимошенко.

Партия "Единое национальное движение" (United National Movement), одна из крупнейших и влиятельнейших оппозиционных политических сил Грузии, основанная экс-президентом страны Михеилом Саакашвили, заявила об обеспокоенности возможными признаками несправедливого отношения к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заявлении партии на Facebook, пишет УНН.

В заявлении партии отмечается, что UNM имеет многолетние отношения с Тимошенко, которую там называют патриоткой Украины и известным международным лидером. Грузинская политическая сила призвала к максимально прозрачному и справедливому рассмотрению дела.

"Мы видим тревожные признаки возможного несправедливого отношения к ней и призываем к максимально прозрачному и справедливому рассмотрению", — говорится в заявлении.

"Единое национальное движение" также выражает уверенность, что Юлия Тимошенко будет оправдана, и она и в дальнейшем будет вносить вклад в благосостояние украинцев. В заявлении отмечается, что Украина нуждается в ней "свободной и в безопасности", без дальнейших препятствий.

Напомним, "Единое национальное движение" — ключевая оппозиционная сила в Грузии, которая традиционно декларирует проевропейский курс, поддержку демократических институтов и верховенства права. Партия неоднократно выступала с международными заявлениями в защиту политиков, которых считает жертвами политически мотивированного преследования, в частности по делам, имеющим резонанс за пределами отдельных государств.

В понедельник, 26 января, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что аудиоматериалы НАБУ, фигурирующие в ее деле, являются результатом монтажа и постпродакшена. Во время судебного заседания политик сослалась на выводы независимой экспертизы, которая выявила следы постороннего вмешательства в аудиодорожки.