08:29 • 2062 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 5998 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 24110 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 67826 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 41809 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 46449 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 39340 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 62285 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30108 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 67479 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Ведущая оппозиционная партия Грузии выразила поддержку Юлии Тимошенко

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ведущая оппозиционная партия Грузии выразила поддержку Юлии Тимошенко.

Ведущая оппозиционная партия Грузии выразила поддержку Юлии Тимошенко

Партия "Единое национальное движение" (United National Movement), одна из крупнейших и влиятельнейших оппозиционных политических сил Грузии, основанная экс-президентом страны Михеилом Саакашвили, заявила об обеспокоенности возможными признаками несправедливого отношения к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заявлении партии на Facebook, пишет УНН.

В заявлении партии отмечается, что UNM имеет многолетние отношения с Тимошенко, которую там называют патриоткой Украины и известным международным лидером. Грузинская политическая сила призвала к максимально прозрачному и справедливому рассмотрению дела.

"Мы видим тревожные признаки возможного несправедливого отношения к ней и призываем к максимально прозрачному и справедливому рассмотрению", — говорится в заявлении.

"Единое национальное движение" также выражает уверенность, что Юлия Тимошенко будет оправдана, и она и в дальнейшем будет вносить вклад в благосостояние украинцев. В заявлении отмечается, что Украина нуждается в ней "свободной и в безопасности", без дальнейших препятствий.

Напомним, "Единое национальное движение" — ключевая оппозиционная сила в Грузии, которая традиционно декларирует проевропейский курс, поддержку демократических институтов и верховенства права. Партия неоднократно выступала с международными заявлениями в защиту политиков, которых считает жертвами политически мотивированного преследования, в частности по делам, имеющим резонанс за пределами отдельных государств.

В понедельник, 26 января, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что аудиоматериалы НАБУ, фигурирующие в ее деле, являются результатом монтажа и постпродакшена. Во время судебного заседания политик сослалась на выводы независимой экспертизы, которая выявила следы постороннего вмешательства в аудиодорожки.

Лилия Подоляк

Политика
Социальная сеть
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Грузия
Михеил Саакашвили