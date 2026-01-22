Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 січня розгляне апеляції сторони прокуратури та захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, пише УНН.

Розгляд апеляційних скарг прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16.01.2026, якою до народної депутатки, керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, застосовано запобіжний захід, призначено на 26 січня 2026 року о 12:50 за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

21 січня ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна Юлії Тимошенко. Про це повідомив слідчий суддя Віталій Дубас.