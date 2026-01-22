$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Київ • УНН

Апеляційна палата ВАКС 26 січня розгляне апеляції прокуратури та захисту на ухвалу щодо запобіжного заходу Юлії Тимошенко. Розгляд відбудеться у Києві о 12:50.

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 січня розгляне апеляції сторони прокуратури та захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, пише УНН.

Розгляд апеляційних скарг прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16.01.2026, якою до народної депутатки, керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, застосовано запобіжний захід, призначено на 26 січня 2026 року о 12:50 за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, ВАКС раніше визначив запобіжний захід у вигляді застави у 33,28 млн грн, тоді як прокурор клопотав про заставу обсягом 50 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

21 січня ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна Юлії Тимошенко. Про це повідомив слідчий суддя Віталій Дубас.

Ольга Розгон

