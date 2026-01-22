Рассмотрение апелляций на меру пресечения Тимошенко назначено на 26 января – АП ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 января рассмотрит апелляции стороны прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, пишет УНН.

Рассмотрение апелляционных жалоб прокурора и стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 16.01.2026, которым к народному депутату, руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины, применена мера пресечения, назначено на 26 января 2026 года в 12:50 по адресу: г. Киев, переулок Крестовый, 4 - говорится в сообщении.

Напомним

Для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

21 января ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества Юлии Тимошенко. Об этом сообщил следственный судья Виталий Дубас.