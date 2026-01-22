Рассмотрение апелляций на меру пресечения Тимошенко назначено на 26 января – АП ВАКС

$43.180.08
11:49 • 782 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 3714 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
10:59 • 4788 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 11485 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 18238 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25640 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40733 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39354 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 63593 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33624 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 3706 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 5744 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 63590 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 56180 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 55895 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 20453 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 17928 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 18581 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 55895 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 37389 просмотра
Рассмотрение апелляций на меру пресечения Тимошенко назначено на 26 января – АП ВАКС

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Апелляционная палата ВАКС 26 января рассмотрит апелляции прокуратуры и защиты на определение о мере пресечения Юлии Тимошенко. Рассмотрение состоится в Киеве в 12:50.

Рассмотрение апелляций на меру пресечения Тимошенко назначено на 26 января – АП ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 26 января рассмотрит апелляции стороны прокуратуры и защиты на решение об избрании меры пресечения руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, пишет УНН.

Рассмотрение апелляционных жалоб прокурора и стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 16.01.2026, которым к народному депутату, руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины, применена мера пресечения, назначено на 26 января 2026 года в 12:50 по адресу: г. Киев, переулок Крестовый, 4

- говорится в сообщении.

Напомним

Для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, ВАКС ранее определил меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн, тогда как прокурор ходатайствовал о залоге в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

21 января ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества Юлии Тимошенко. Об этом сообщил следственный судья Виталий Дубас.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Юлия Тимошенко
Верховная Рада
Киев