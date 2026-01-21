Арешт майна Тимошенко: ВАКС задовольнив клопотання частково
Київ • УНН
ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна Юлії Тимошенко. Про це повідомив слідчий суддя Віталій Дубас.
Деталі
"Суд постановив задовольнити частково клопотання", - сказав Дубас, оголошуючи одну ухвалу.
"Відмовити в накладенні арешту на кошти... на рахунках Тимошенко Юлії Володимирівни", - вів далі слідчий суддя.
Також суддя постановив "накласти арешт на майно" Олександра Тимошенка.
Суддя перелічив автомобіль Toyota Land Cruiser, ГАЗ, Audi А8, два гаражі у Дніпрі.
У другій ухвалі суд також "постановив задовольнити частково клопотання", оголосив Дубас.
"Накласти арешт... на майно, вилучене під час обшуку за місцем розтшування політичної партії "Батьківщина", - зазначив слідчий суддя.
У коментарі журналістам щодо внесення застави, яку суд визначив у 33 млн грн, Тимошенко відповіла: "В мене особисто таких фінансів немає, і на цю хвилину я свої фінанси вносити не можу, але я знаю, що вся моя команда, (...) вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати. (...) Поки що я не знаю, чим це завершиться".
Доповнюється...