Ексклюзив
10:55 • 8324 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 7368 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 12244 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 32036 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 52993 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 46139 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 74758 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40486 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 63099 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27192 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Арешт майна Тимошенко: ВАКС задовольнив клопотання частково

Київ • УНН

 • 294 перегляди

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна Юлії Тимошенко. Про це повідомив слідчий суддя Віталій Дубас.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, про що повідомив слідчий суддя Віталій Дубас, пише УНН.

Деталі

"Суд постановив задовольнити частково клопотання", - сказав Дубас, оголошуючи одну ухвалу.

"Відмовити в накладенні арешту на кошти... на рахунках Тимошенко Юлії Володимирівни", - вів далі слідчий суддя.

Також суддя постановив "накласти арешт на майно" Олександра Тимошенка. 

Суддя перелічив автомобіль Toyota Land Cruiser, ГАЗ, Audi А8, два гаражі у Дніпрі.

У другій ухвалі суд також "постановив задовольнити частково клопотання", оголосив Дубас.

"Накласти арешт... на майно, вилучене під час обшуку за місцем розтшування політичної партії "Батьківщина", - зазначив слідчий суддя.

У коментарі журналістам щодо внесення застави, яку суд визначив у 33 млн грн, Тимошенко відповіла: "В мене особисто таких фінансів немає, і на цю хвилину я свої фінанси вносити не можу, але я знаю, що вся моя команда, (...) вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати. (...) Поки що я не знаю, чим це завершиться".

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Тимошенко