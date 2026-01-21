Арешт майна Тимошенко: ВАКС задовольнив клопотання частково

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, про що повідомив слідчий суддя Віталій Дубас, пише УНН.

Деталі

"Суд постановив задовольнити частково клопотання", - сказав Дубас, оголошуючи одну ухвалу.

"Відмовити в накладенні арешту на кошти... на рахунках Тимошенко Юлії Володимирівни", - вів далі слідчий суддя.

Також суддя постановив "накласти арешт на майно" Олександра Тимошенка.

Суддя перелічив автомобіль Toyota Land Cruiser, ГАЗ, Audi А8, два гаражі у Дніпрі.

У другій ухвалі суд також "постановив задовольнити частково клопотання", оголосив Дубас.

"Накласти арешт... на майно, вилучене під час обшуку за місцем розтшування політичної партії "Батьківщина", - зазначив слідчий суддя.

У коментарі журналістам щодо внесення застави, яку суд визначив у 33 млн грн, Тимошенко відповіла: "В мене особисто таких фінансів немає, і на цю хвилину я свої фінанси вносити не можу, але я знаю, що вся моя команда, (...) вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати. (...) Поки що я не знаю, чим це завершиться".

Доповнюється...