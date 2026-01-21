Арест имущества Тимошенко: ВАКС удовлетворил ходатайство частично

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
12:43 • 8 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 10163 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 9440 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 13161 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 32986 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 53832 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46619 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 75737 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40636 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 63825 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии21 января, 03:33 • 10066 просмотра
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP21 января, 04:04 • 5886 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 17250 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 15811 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 15221 просмотра
публикации
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 12 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 1256 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 10171 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 40790 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 75743 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Давос
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 1262 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 15865 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 20410 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 26395 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 27170 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Арест имущества Тимошенко: ВАКС удовлетворил ходатайство частично

Киев • УНН

 • 786 просмотра

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества Юлии Тимошенко. Об этом сообщил следственный судья Виталий Дубас.

Арест имущества Тимошенко: ВАКС удовлетворил ходатайство частично

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, о чем сообщил следственный судья Виталий Дубас, пишет УНН.

Подробности

"Суд постановил удовлетворить частично ходатайство", - сказал Дубас, оглашая одно определение.

"Отказать в наложении ареста на средства... на счетах Тимошенко Юлии Владимировны", - продолжил следственный судья.

Также судья постановил "наложить арест на имущество" Александра Тимошенко. 

Судья перечислил автомобиль Toyota Land Cruiser, ГАЗ, Audi А8, два гаража в Днепре.

Во втором определении суд также "постановил удовлетворить частично ходатайство", объявил Дубас.

"Наложить арест... на имущество, изъятое во время обыска по месту расположения политической партии "Батькивщина", - отметил следственный судья.

В комментарии журналистам относительно внесения залога, который суд определил в 33 млн грн, Тимошенко ответила: "У меня лично таких финансов нет, и на эту минуту я свои финансы вносить не могу, но я знаю, что вся моя команда, (...) вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать. (...) Пока что я не знаю, чем это завершится".

Дополняется...

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Юлия Тимошенко