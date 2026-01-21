Арест имущества Тимошенко: ВАКС удовлетворил ходатайство частично

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, о чем сообщил следственный судья Виталий Дубас, пишет УНН.

Подробности

"Суд постановил удовлетворить частично ходатайство", - сказал Дубас, оглашая одно определение.

"Отказать в наложении ареста на средства... на счетах Тимошенко Юлии Владимировны", - продолжил следственный судья.

Также судья постановил "наложить арест на имущество" Александра Тимошенко.

Судья перечислил автомобиль Toyota Land Cruiser, ГАЗ, Audi А8, два гаража в Днепре.

Во втором определении суд также "постановил удовлетворить частично ходатайство", объявил Дубас.

"Наложить арест... на имущество, изъятое во время обыска по месту расположения политической партии "Батькивщина", - отметил следственный судья.

В комментарии журналистам относительно внесения залога, который суд определил в 33 млн грн, Тимошенко ответила: "У меня лично таких финансов нет, и на эту минуту я свои финансы вносить не могу, но я знаю, что вся моя команда, (...) вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать. (...) Пока что я не знаю, чем это завершится".

Дополняется...